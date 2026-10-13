Сняг покрива Витоша! Ето кога

Оранжев и жълт код са обявени в почти цялата страна заради очаквани валежи и силен вятър. Единствено в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град и София-област няма предупреждения за опасно време, съобщиха от НИМХ.

Оранжев код за значителни валежи и силен вятър е в сила в областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас и Варна. Жълто предупреждение за дъжд е издадено и за части от Северна и Централна България.

Валежи се очакват и в планините. Дъжд ще обхване Витоша, Рила, Пирин и Стара планина, като по най-високите части на Витоша не е изключено той да премине в сняг. Това съобщават от Meteo Balkans.