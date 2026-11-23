Системата за ранно предупреждение BG ALERT беше активирана в Сливен заради силен вятър с пориви до 100 км/ч.

В съобщението на областния управител се призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в близост до дървета и сгради заради опасност от падащи клони и предмети. Към момента няма информация за нанесени щети и пострадали.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена с условията по пътищата скорост.

„Придвижвайте се с повишено внимание около дървета и сгради. Има възможност за падащи клони и предмети. Управлението на МПС да е с повишено внимание и намалена скорост“, се посочва в предупреждението.

„Разпоредил съм дежурният в областната администрация да ме държи информиран през цялата нощ, ако постъпят сигнали. Предупреден е и началникът на службата за пожарна и аварийна безопасност.

В готовност сме, затова задействах и BG-ALERT, за да избегнем ситуация като тази отпреди месец, когато човек пострада от счупен клон“, каза Кашеров, цитиран от кореспондента на БТА в Ямбол Мира Безус.