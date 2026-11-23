Задържан е мъжът, причинил смъртта на училищната директорка от Карнобат Маргарита Паскалева, карайки по "Тракия" с над 200 км/ч. Това съобщиха от обвинението. Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа А.В., обвинен в умишлено причиняване смъртта на 62-годишна жена, настъпила в резултат на предизвикано от него ПТП.

Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа А.В. Той е обвинен за това, че при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата и предизвикал пътнотранспортно произшествие с автомобил, управляван от пострадалата, с което умишлено причинил смъртта й.

Престъплението е осъществено на 09.11.2026 година на АМ „Тракия“, в посока от гр. Карнобат към гр. Бургас. То е квалифицирано по чл.342, ал.3, б. „в“, прел.1, вр. ал.1 от НК, вр. чл.21, ал.1 от ЗДвП.

По време на разследването е установено, че автомобилите на А.В. и пострадалата жена са се движили в една и съща посока, като автомобилът на обвиняемия е застигнал и блъснал колата на пострадалата. Установено е също така, че А.В. е управлявал превозното средство със скорост от 251 км/ч. Разрешената за съответния пътен участък е 140 км/ч.

С нарочно постановление на наблюдаващия прокурор при Окръжна прокуратура-Бургас ще бъде отнето издаденото на А.В свидетелството за правоуправление на МПС.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да поиска от съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

На 9 ноември 2026 г. при тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“, в участъка между Карнобат и Бургас, загина 63-годишната Маргарита Паскалева, дългогодишен директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Карнобат. Според разследващите управляваният от 66-годишния Асен Василев автомобил „Ауди Q8“ застигнал и блъснал отзад леката кола „Хонда“, шофирана от жената, която загинала на място.

Трагичната смърт на Маргарита Паскалева предизвика силно възмущение и скръб сред учителите, учениците и жителите на Карнобат.