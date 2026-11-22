Най-големият победител от историческата среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин в китайския град Шънджън е руският президент. Това заяви математикът проф. Николай Витанов пред БНТ в коментар за новото разположение на силите в световната политика.

Според него Китай уверено върви към позицията на водеща световна сила, докато Европа все повече губи влияние. Професорът направи и провокативни изводи за ролята на ядрените оръжия, демокрацията и предимствата на китайския политически модел.

Путин е големият печеливш

"Всеки спечели по нещо, но според мен най-много спечели Путин. Но това не ни учудва", заяви Витанов, запитан как подрежда тримата лидери в новата координатна система на световната политика.

Срещата на 19 ноември събра за първи път на една маса лидерите на САЩ, Русия и Китай. След разговорите беше публикувана обща декларация за реформи в ООН, стабилност на енергийните доставки, ограничаване на ядрените рискове и зачитане на имунитета на държавните представители. Въпреки историческата символика на събитието не беше постигнат конкретен пробив по войната в Украйна. Според анализа на Ройтерс и Асошиейтед прес самото участие на Путин във формата е важен дипломатически резултат за Москва.

Витанов обясни оценката си с военната мощ на Русия и най-вече с нейния ядрен арсенал. Той припомни позицията на американския държавен секретар Марко Рубио, че огромният ядрен потенциал на Москва налага тя да бъде зачитана като световна сила.

"Русия има 6000 ядрени бойни глави, може да унищожи света няколко пъти. Величието в днешния свят е колко ядрени бойни глави имаш. Ядрените свръхсили са две, но и Китай ги догонва", подчерта професорът.

Според него притежаването на ядрено оръжие променя из основи отношението на останалите държави. Като пример посочи севернокорейския лидер Ким Чен-ун, с когото големите сили са принудени да се съобразяват именно заради ядрения му арсенал.

Китай вече заявява световните си амбиции

Витанов обърна специално внимание на възхода на Китай, който според него не е случаен, а резултат от продължителна и последователна стратегия. "То си идва по естествен начин. Китай е особена държава. От 2010 г. Китай изпревари САЩ по промишлено производство. Китай се развива доста бързо и има статут на икономическа сила. Ще задмине САЩ", прогнозира математикът.

Той припомни стратегията на Дън Сяопин, свързана с пренасочването на огромни маси от населението от селското стопанство към индустриалните крайбрежни райони, където да работят за западните инвеститори. Още тогава китайското ръководство е разчитало, че след 35-40 години страната ще натрупа достатъчна икономическа мощ, за да заяви открито глобалните си претенции. "Докато стане силен, ще си траете. След това ще се заявите. Сега Си се заявява", обобщи Витанов.

Професорът защити и начина, по който функционира китайската икономика. Според него пазарните механизми неизбежно създават хаос, но в Китай той се компенсира чрез силен държавен и партиен контрол.

В този контекст Витанов подкрепи и оценката на премиера Румен Радев, че участниците в срещата в Китай се ръководят от реализма и прагматизма, докато Европа остава в пространството на пожелателното мислене. "Радев има право, че там са повече реалисти, защото тяхната икономическа система работи по-добре", заяви математикът.

Запитан дали икономическите резултати оправдават ограниченията на свободата и демокрацията, Витанов отговори категорично: "Струва си. Моделът е типичен в Китай. Започнала го е Япония след Втората световна война. Когато искате да се погрижите за населението, за да постигнете демокрация, математиката казва, че най-добрата система за управление е диктатурата, ако диктаторът е свестен."

Европа не е сред трите тиранозавъра

Най-суровата оценка на Витанов обаче беше насочена към Европа и отслабващото й влияние върху световните процеси. "Европа не участва никъде, защото тя не е един от трите тиранозавъра. Друг няма, има няколко раптора, но са по-малки, затова никой не ни кани там", заяви професорът.

Тристранната среща в Шънджън премина без участието на европейски лидери, въпреки че сред обсъжданите въпроси бяха войната в Украйна, стратегическата сигурност и бъдещето на международния ред. Отсъствието на Европейския съюз от този формат предизвика коментари за намаляващата тежест на континента в отношенията между големите сили.

Според Витанов проблемът на Европа е не само геополитически, но и вътрешен. Той вижда непрекъснато увеличаване на хаоса, тъй като европейските ресурси не се използват за преодоляване на собствените проблеми на континента. "В Европа хаосът се увеличава, защото европейските ресурси не отиват за решаване на проблемите на Европа, а отиват на друго място. Европа няма да е силна", заяви математикът.

Витанов свърза бъдещото възстановяване на европейското влияние с необходимостта от намаляване на ентропията - понятие, което използва, за да опише нарастващия безпорядък в политическата и икономическата система.