Френският външен министър пристига във Варна. Черно море е в центъра на важни разговори

Сигурността в Черно море и бъдещето на стратегическото партньорство между България и Франция ще бъдат сред основните теми на важна дипломатическа среща във Варна днес, 24 октомври.

Българският министър на външните работи Велислава Петрова ще посрещне френския си колега Жан-Ноел Баро, министър за Европа и външните работи на Франция, съобщиха от Министерството на външните работи.

Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранните отношения, актуалните предизвикателства пред европейската сигурност и ситуацията в Черноморския регион. В дневния ред са включени и други съществени въпроси от европейската и международната политика.

Нов документ ще разшири сътрудничеството между София и Париж

В рамките на срещата се предвижда подписването на актуализирана Пътна карта към Декларацията за стратегическо партньорство между България и Франция, установено през 2008 г.

Документът беше одобрен от българското правителство на заседанието му на 21 октомври.

Според Министерския съвет актуализацията е необходима заради променената геополитическа обстановка и новите предизвикателства пред Европа.

Осемнадесет години след подписването на първоначалната декларация двете държави искат да разширят съвместната си работа в редица стратегически области.

Сред тях са търговията и инвестициите, сигурността и отбраната, ядрената енергетика, науката, образованието и културата.

Посещение и във Военноморското училище

В програмата на двамата министри е включено и посещение на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна.

Изборът на морската столица поставя допълнителен акцент върху значението на Черноморския регион за европейската сигурност.

Срещата се провежда в момент, когато въпросите за отбраната, регионалната стабилност и сътрудничеството между европейските държави заемат все по-важно място в международния дневен ред.

Очаква се подписването на Пътната карта да очертае следващите стъпки в отношенията между София и Париж и да даде нов тласък на съвместните инициативи в стратегически важните области.