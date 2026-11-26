Президентът Илияна Йотова призова френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията над български футболни привърженици в Марсилия и да потърсят отговорност от извършителите. Държавният глава настоя и УЕФА да провери как е била гарантирана безопасността на българските фенове на стадиона.

Повод за реакцията ѝ във Фейсбук станаха ексцесиите преди и по време на двубоя между „Левски“ и „Олимпик Марсилия“ от Лига Европа.

Още преди началото на срещата около 200 ултраси на френския тим необезпокоявано прекосиха част от трибуните на 66-хилядния стадион „Велодром“ и атакуваха българските привърженици.

Сред нападнатите бяха зрители от т.нар. „Категория 1“, в която обикновено попадат семействата и близките на футболистите. На прицел се оказа и агитката на „Левски“. Появилите се кадри показват френски ултраси с палки и бухалки. Има пострадали българи.

Илияна Йотова увери, че българските власти са готови да окажат необходимото съдействие на сънародниците ни.

„Това поведение е недопустимо“, категорична бе тя.

По думите на президента нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която обединява милиони хора по света.

„Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност. Пожелавам бързо възстановяване на пострадалите“, написа още Илияна Йотова.