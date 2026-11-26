Сериозни инциденти белязаха началото на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от основната фаза на Лига Европа. Непосредствено преди срещата над 200 ултраси на френския клуб нападнаха български привърженици на стадиона.

Сред атакуваните са фенове от т.нар. „Категория 1“ – предимно членове на семействата и приятели на футболистите, както и хора, пътували с чартърния полет на отбора.

Коментаторът на двубоя Ясен Деянов съобщи за пострадали български привърженици, които са напуснали стадиона с медицинска помощ.

На полувремето в студиото на MAX Sport беше съобщено и за използването на ножове и бомбички от страна на фенове на домакините.

След нападението напрежението се пренесе и към сектора за гости, но преградните съоръжения предотвратиха пряк сблъсък с останалите привърженици на „сините“.

Към момента на първоначалната информация няма яснота за броя на пострадалите и тежестта на нараняванията им.

Случилото се повдига сериозни въпроси за организацията на срещата, действията на органите на реда и мерките за безопасност на гостуващите привърженици. Въпреки инцидентите двубоят продължи.

Нападения срещу българи и извън стадиона

Това не е първият инцидент с български привърженици във френския град.

Още в сряда вечерта трима фенове на Левски са пострадали при нападение в близост до хотела, в който са били настанени в центъра на Марсилия. Двама от тях са потърсили медицинска помощ в болница, откъдето впоследствие са освободени, съобщи NOVA.