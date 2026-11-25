Бившият футболист на Ливърпул и настоящ халф на Трабзонспор - Фабиньо, коментира утрешния двубой срещу ЦСКА от 4-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Бразилецът похвали стадион „Българска армия“, коментира предстоящата атмосфера по трибуните и отличи качествата на Стефано Сенси.

„Целта ни е да сме в първата осмица. Въпреки че изиграхме добре последния си мач, загубихме. Да се завърнем на победния път е важна цел за нас.

Наистина е чудесно да съм тук. Видях терена – чудесен е. Мисля, че ще има хубава атмосфера. Бяхме посрещнати много добре тук и се надяваме на хубав мач утре.

Никога досега не съм играл в България. Това ще бъде нова възможност за мен. Въпреки че атмосферата ще бъде създадена от феновете на нашия съперник, е чудесно да се играе в такава обстановка.

Сенси е добър футболист, играл е в големи отбори в Италия. Аз и моите съотборници искаме да покажем добра игра в центъра на терена. Ще се опитаме да спрем както него, така и останалите офанзивни футболисти“, заяви Фабиньо, предава gol.bg.