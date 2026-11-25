Бившият български национал Йордан Лечков говори пред журналисти на летище "Васил Левски" преди да замине, с Левски за двубоя на "сините" срещу Марсилия в Лига Европа.

"Там си е доста шумничко. Много вярна публика имат, доколкото аз си спомням. За мен е престиж за български отбор. Аз пожелавам успех на Левски. Във футбола всичко е възможно. Ако си вярват, могат да вземат това, което са си планирали", започна Лечков.

"Имам други занимания в момента", каза той на въпрос дали следи първенството.

"Те си знаят - треньорът си знае задачите, момчетата са подготвени. Не мога да давам акъл в момента. Пожелавам успех на всички български отбори."

"Засега е добра. На мен ми се ще да играят повече български момчета. Радвам се да има силни Левски и ЦСКА. Това е пътят. Ако има силни Левски и ЦСКА, да могат да си трансферират по-слабите отбори силните играчи там", каза той за представянето на двата ни гранда в Европа.

"Нямаме футболисти, нямаме класа. Не е лесно да ги създадем. Вижте колко време ме няма - нито ме плюят, доволен съм. Държавата, ако не участва, аз съм казал - стадиони, инфраструктура. Ще видите сега разликата в инфраструктурата", сподели Лечков за националния тим.

"Да, по покана на Марсилия отивам. Чак много да ме ласкае, не. Знак на уважение. Като например в Хамбург правиха събиране, поканиха Балъков, мен не ме поканиха.

Винаги съм пожелавал на Левски и нашите отбори успех. Това, че съм играл в ЦСКА и съм ставал шампион... Те пък не ме поканиха на откриването на стадиона", завърши Лечков.