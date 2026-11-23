Европейската комисия предлага ново разширяване на санкциите срещу Русия с цел засилване на натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Това обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен при представянето на поредния пакет от ограничения.

Сред основните мерки е изключването на още 60 руски банки от международната система за междубанкови разплащания SWIFT. Брюксел предлага също забрана за предоставяне на Русия на редица енергийни услуги, включително ремонт на рафинерии, както и ограничения за обслужването на танкери, застраховани в Русия.

Новите санкции предвиждат и забрана за издаване на визи на бивши руски военнослужещи. Според Фон дер Лайен те представляват потенциална заплаха за сигурността на Европа.

Предложението засяга и управлението на дружества и спортни организации. ЕК иска да забрани на европейски граждани да участват в управлението на руски компании, както и на руски граждани да заемат ръководни позиции в европейски спортни федерации. Предвиждат се още ограничения за участието на спортисти под руския национален флаг и за показването на официални руски символи.

„Ще продължим да предлагаме нови санкции, докато руската страна не покаже истинско намерение за траен мир в Украйна“, заяви Фон дер Лайен.

Предложеният пакет трябва да получи единодушната подкрепа на всички държави членки на Европейския съюз, за да влезе в сила.