Бомбени заплахи по електронната поща са получени в училища в Дания и Германия на фона на вълна от подобни сигнали в Европа през последните седмици. Властите в двете страни проверяват съобщенията, но засега не смятат, че има конкретна опасност, предаде Ройтерс, позовавайки се на полицейски съобщения.

Датската полиция съобщи, че разследва заплахи срещу няколко училища в страната. По данни на властите сигналите са изпратени по имейл, като полицията поддържа връзка с училищата и съответните общини.

„Към момента полицията не смята, че заплахите са достоверни, но те разбираемо създават несигурност сред местните общности и в училищата“, се посочва в изявлението. Засега няма основания за евакуация или за въвеждане на допълнителни мерки за сигурност.

Междувременно над 450 училища в германската провинция Баден-Вюртемберг са получили по електронна поща заплахи за поставени взривни устройства, съобщи полицията на 23 ноември. И там засега няма данни за конкретна опасност, предаде Франс прес.

Полицията в източната германска провинция Тюрингия също съобщи за бомбени заплахи срещу множество училища, като властите смятат, че сигналите не са достоверни.

Случаите са част от поредица фалшиви сигнали и кибератаки, засегнали през последните седмици училища, супермаркети, центрове за кръводаряване, системи за управление на въздушното движение и радио- и телевизионни оператори в Европа.

Миналата седмица повече от 10 училища в Испания бяха евакуирани заради бомбени заплахи, получени по имейл. Подобни случаи имаше и в Италия, където хиляди училища получиха заплашителни съобщения.