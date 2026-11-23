Президентът Володимир Зеленски отново призова Украйна да бъде приета в НАТО. Той отправи апела си във видеообръщение към участниците в годишната среща на Парламентарната асамблея на НАТО, която се провежда днес в Берлин, съобщава ДПА.

Зеленски заяви, че членството на Украйна в Алианса би било по-добро решение за сигурността на Европа в сравнение с предоставянето на гаранции за сигурност на Киев, които наподобяват клаузата за взаимна отбрана по член 5 от договора на НАТО.

"Няма ли да бъде по-ефективно просто да приемем Украйна в НАТО? Няма ли това да е по-добре за всички нас - по-евтино за осъществяване и по-надеждно от гледна точка на реалната защита на сигурността?", запита той.

Американските преговарящи предложиха гаранции за сигурност, подобни на член 5 от договора на НАТО, според който нападение срещу една държава членка се смята за нападение срещу всички. Целта е Украйна да бъде защитена от нови руски атаки след края на войната.

Зеленски не отхвърли директно предложението, но постави няколко въпроса.

"Кои държави ще подкрепят Украйна, ако тя отново бъде нападната? Какво точно ще предприемат нашите партньори в отговор? Какви войски ще бъдат разположени предварително на наша територия? Колко ще струва всичко това?", изреди украинският президент.

Той подчерта, че Европа ще бъде по-сигурна, ако Украйна стане част от НАТО.

Русия категорично се противопоставя както на присъединяването на Украйна към НАТО, така и на гаранциите за сигурност, подкрепени от западни войски, разположени на украинска територия.

Алиансът е постигнал принципно съгласие, че Украйна трябва да стане негов член. През последните години обаче Съединените щати се противопоставят на подобно решение.

Днес германският външен министър Йохан Вадефул се придържаше към предпазлива дипломатическа формулировка по време на дискусиите, като заяви, че пътят на Украйна към членство в НАТО е необратим.

Наскоро Зеленски съобщи за американско предложение, според което Украйна би могла да бъде приета в НАТО, ако се откаже от контролираната от нея част от източния регион Донбас. До момента Киев отхвърля всякакво изтегляне от територии, които Русия все още не е превзела.