Руският товарен кораб "Спарта II", който се запали след атака с дронове във Финския залив, продължава да гори, а целият му 16-членен екипаж е евакуиран. Финландските власти посочиха Украйна като вероятен извършител на нападението, съобщи Ройтерс.

Инцидентът предизвика извънредна спасителна операция, в която се включиха и други балтийски държави. Атаката идва на фона на засилващите се удари срещу корабоплаването, включително руски нападения срещу пристанища и товарни плавателни съдове в украинската част на Черно море.

Украински дронове поразиха кораба, моряците се спасиха

Нападението е извършено в събота, 21 ноември, в международни води западно от руския остров Гогланд във Финския залив. Според руските власти плавателният съд е бил атакуван от два дрона, след което на борда е избухнал пожар.

"Спарта II" е пътувал от Санкт Петербург към пристанище Балтийск в руската Калининградска област. След удара корабът е загубил възможност да се придвижва самостоятелно и е бил отнесен от теченията във финландски териториални води.

Говорителят на финландските въоръжени сили Аки-Маури Хухтинен заяви, че най-вероятно Украйна стои зад нападението, но причината за избора на тази цел остава неясна.

Представителят на финландската гранична охрана Петери Бломвал потвърди пред Франс прес, че пожарът е причинен от удар с украински дрон.

Всички 16 моряци са напуснали горящия кораб със спасителни лодки. Впоследствие са били прехвърлени на намиращ се наблизо руски плавателен съд, с който се завръщат в Русия, съобщи командирът на финландската гранична охрана Иля Илин пред обществената телевизия Yle.

Русия атакува товарни кораби и пристанища в Черно море

Само дни преди инцидента във Финския залив Русия съобщи за поредни удари срещу украинската пристанищна инфраструктура и плавателни съдове в Черно море.

На 19 ноември руското Министерство на отбраната обяви, че неговите сили са атакували петролни хранилища в пристанище Черноморск, две електрически подстанции в Одеска област и товарен кораб, за който Москва твърди, че е превозвал стоки с двойна употреба.

Ден по-късно руското военно ведомство съобщи за нови удари срещу пристанищни съоръжения и кораб, превозващ според Москва военно оборудване към Одеса.

Още на 8 ноември Русия обяви, че е атакувала три товарни кораба в Черно море, включително плавателни съдове край Одеса и Черноморск. Твърденията за военното предназначение на товарите не бяха независимо потвърдени, отбеляза Ройтерс.

Украйна многократно е поставяла пред международните организации въпроса за нападенията срещу търговското корабоплаване. В писмо до ООН от 2 ноември Киев обвини Москва в системни атаки срещу търговски кораби, пристанищна инфраструктура и моряци в Черно море.

Санкциониран кораб с неизвестен товар

"Спарта II" принадлежи на руската компания "Оборонлогистика", която предоставя логистични услуги на Министерството на отбраната на Русия. Плавателният съд е включен в санкционните списъци на САЩ и Украйна заради връзките му с транспортирането на военно оборудване.

Финландските власти обаче съобщиха, че не разполагат с потвърдена информация за конкретния товар на борда. Те не изключват възможността корабът да превозва военни материали.

Спасителната операция продължи през нощта срещу неделя. Финландски екипи, подпомагани от специализирани плавателни съдове на Естония и спасителни влекачи, работят за потушаване на пожара и охлаждане на контейнерите.

В операцията по искане на финландските власти се включи и руският спасителен кораб "Мурман".

Според финландската гранична охрана "Спарта II" остава на котва край Ловийса. Предвижда се той да бъде изтеглен към руски води, след като състоянието му позволи безопасно преместване.

Финландия разследва руски хеликоптер, навлязъл във въздушното й пространство

Инцидентът предизвика допълнително напрежение, след като финландското Министерство на отбраната съобщи за предполагаемо нарушение на въздушното пространство от руски хеликоптер.

Според министъра на отбраната Анти Хаканен машината е навлязла на дълбочина до 4,1 километра във финландското въздушно пространство. Властите проверяват дали полетът е бил свързан със спасителните и наблюдателните операции около повредения кораб.

Финландия въведе временни ограничения за корабоплаването и въздушното движение в източната част на Финския залив и уведоми съюзниците си от НАТО.

Премиерът Петери Орпо заяви, че войната в Украйна все по-осезаемо засяга съседните държави. Той подчерта, че Украйна има право да се защитава срещу руската агресия, като увери, че финландските власти контролират ситуацията и предприемат необходимите мерки за сигурност.