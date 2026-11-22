Френският президент Еманюел Макрон обмисля голяма промяна в Конституцията, която да наложи строги ограничения върху държавните разходи и натрупването на нови дългове. Планът предвижда въвеждането на т.нар. златно бюджетно правило, което да задължи правителствата да спазват дългосрочни цели за оздравяване на публичните финанси. Според френския вестник "Трибюн диманш" президентът може да свика още през януари съвместно заседание на двете камари на парламента.

Златно правило срещу бюджетните дефицити

Идеята на Макрон е да използва проект за конституционна реформа от 2011 г., който така и не беше окончателно приет. Той предвиждаше въвеждането на многогодишни планове за постепенно възстановяване на баланса в публичните финанси.

Държавният бюджет и бюджетът на системата за социално осигуряване трябва да бъдат съобразени с тези планове. По този начин бъдещите правителства ще имат задължение да следват предварително определена финансова рамка, вместо всяка година да променят целите си за дефицита.

За подобна конституционна реформа е необходимо квалифицирано мнозинство от три пети от подадените гласове на депутатите и сенаторите, ако президентът избере процедурата чрез съвместно заседание на парламента.

Предложението идва в момент, когато Франция изпитва сериозни затруднения с публичните финанси. Правителството се стреми да намали дефицита до 5% от брутния вътрешен продукт през 2027 г. при очаквани 5,4% през настоящата година.

Дефицити за милиарди и постоянни бюджетни кризи

Според официалните данни на френския статистически институт ИНСЕ бюджетният дефицит е достигнал 5,4% от БВП през 2023 г. и 5,8% през 2024 г. През 2025 г. той е намалял до 5,1%, но това все още означава недостиг от 152,5 млрд. евро.

Държавният дълг също продължава да расте и в края на 2025 г. достига 115,7% от БВП.

Финансовите проблеми се задълбочават от политическата нестабилност. През декември 2024 г. правителството на Мишел Барние падна след вот на недоверие, предизвикан от споровете около бюджета за 2025 г. Той беше приет едва през февруари следващата година чрез специална конституционна процедура, позволяваща приемане без обичайното парламентарно гласуване.

Бюджетът за 2026 г. също премина през продължителна парламентарна криза. Премиерът Себастиен Льокорню беше принуден да използва член 49.3 от Конституцията, а окончателното приемане стана възможно едва на 2 февруари 2026 г. след неуспешни вотове на недоверие.

Проблемите продължават и с бюджета за 2027 г. На 4 ноември Националното събрание отхвърли приходната част на законопроекта с 458 гласа против и нито един "за". Така първоначалният правителствен вариант беше изпратен в Сената, който започна разглеждането му на 20 ноември.

Льо Пен и Бардела приветстваха инициативата

Информацията за намеренията на Макрон получи подкрепа от крайнодясната партия "Национален сбор". Нейната лидерка Марин Льо Пен вече предложи подобна промяна, която присъства и сред темите в подготовката за президентските избори през април и май 2027 г.

Председателят на партията Жордан Бардела заяви, че е готов да подкрепи инициативата, ако тя съответства на предложенията на неговата политическа сила. "Това златно правило трябва да забранява представянето на бюджет, който увеличава държавния дълг", подчерта Бардела.

Той обвини управлението на Макрон за финансовото състояние на страната и предупреди за опасността от фалит. "Ако начинът, по който златното правило ще бъде приложено, съответства на нашите предложения, ще подкрепим тази мярка за разумно управление, за да предпазим страната си от фалита, който я заплашва след десет години управление на Макрон", заяви председателят на "Национален сбор".

Партията на Льо Пен вече предложи собствен вариант на конституционно правило, който предвижда постепенно ограничаване на бюджетния дефицит до 3% от БВП, с изключения при определени обстоятелства.