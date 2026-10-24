410 000 по улиците на Франция. Заключиха Лувъра

Франция преживя един от най-горещите съботи от години насам, след като масови протести заляха десетки градове в страната.

По официални данни на синдикатите и независими наблюдатели, над 410 000 протестиращи излязоха по улиците срещу новите икономически мерки и строги ограничения на правителството.

Те носеха традиционните френски барети в червен цвят, което е новият символ на съпротивата срещу данъчната политика на Елисейския дворец.

Напрежението ескалира бързо, превръщайки ключови градски зони в бойно поле между радикални групи и силите на реда.

Париж под блокада: 70 000 полицаи

Столицата Париж осъмна в безпрецедентно извънредно положение. За да удържи ситуацията и да предотврати пълна анархия, министерството на вътрешните работи мобилизира смазваща сила от 70 000 полицаи и жандармеристи, които буквално окупираха френската столица.

Ключови правителствени сгради, Шанз-Елизе и районът около Триумфалната арка бяха отцепени с тежка техника и водни оръдия.

Късно следобед радикални елементи от т.нар. „Блек блок“ започнаха да замерват полицията с коктейли „Молотов“ и павета. Силите на реда отвърнаха с масирано използване на сълзотворен газ и шокови гранати.

Към момента се съобщава за над 120 арестувани само в столицата, а общо са задържани над 1000 човека.

В същото време протестите бяха подкрепени от масови стачки на ръководителите на полети и железничарите.

Над 40% от полетите от и до летище „Шарл дьо Гол“ и „Орли“ бяха анулирани, оставяйки десетки хиляди туристи, включително и българи, блокирани по терминалите.

Парижките музеи са затворени за неопределено време заради масови протести, пише Reuters. Лувърът, заедно с Музеите д'Орсе, Оранжерията и Пикасо, решиха да затворят като предпазна мярка. Парижката опера също затвори сградите си – Palais Garnier и Opéra Bastille. Всички планирани събития бяха отменени и от съвременния арт панаир Art Basel.

Градът на светлините потъна в дим

Париж бе под контрол, но в Лион ситуацията буквално излезе извън релси. Градът се превърна във втората най-гореща точка на протеста днес.

Протестните шествия докара нови изпочупени витрините на десетки банкови клонове и луксозни магазини.

Протестиращите издигнаха импровизирани барикади от кофи за боклук и строителни материали, които по-късно запалиха, издигайки огромни стълбове черен дим над града.

Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне тълпата около централния площад.

Италия: военните в Милано, а в Рим протестиращите се преместиха в Колизеума

Италия посрещна нов ден на протести в повишена готовност. След бунтовете през предходния уикенд правителството реши да изпрати още 500 войници в Милано.

Според Sky TG24, около 1300 войници са били ангажирани в града като част от операция "Безопасни улици".

В Милано и около 20 други града полицията проведе над 150 претърсвания като част от разследвания на минали бунтове.

В Рим се проведе голяма антивоенна демонстрация под лозунга "Не въвличайте Италия във войната." Според италиански медии, колоната демонстранти се движеше по Виа Кавур към Колизеума, а властите преди това бяха засилили защитата на централните райони на столицата.

Протестите в Италия обединяваха няколко теми едновременно: покачващи се цени, социални проблеми, недоволство от бюджетните разходи за отбрана и антивоенната програма.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, коментира изпращането на армията в Милано, призна, че би предпочел да им даде повече правомощия.