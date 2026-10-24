Времето ни готви капан. Мощна бомбогенеза носи урагани и наводнения

Мощна атлантическа буря заплашва части от Европа с ураганни ветрове, проливни дъждове и наводнения. Циклонът "Боело" се усилва над Атлантическия океан чрез процес, известен като бомбогенеза, при който атмосферното налягане спада изключително бързо, предаде Bulgaria ON AIR.

По данни на британската метеорологична служба Met Office най-силните пориви могат да достигнат 130 км/ч по откритите крайбрежия и високите части на Шотландия. Най-засегнати се очаква да бъдат Ирландия, Северна Ирландия, Шотландия и Северна Англия.

Пикът на опасното време се очаква на 25 октомври

В неделя, 25 октомври, бурята ще продължи да носи силни ветрове и интензивни валежи, особено в северните части на Великобритания.

Met Office издаде оранжеви предупреждения за Шотландия, Северна Ирландия и части от Северна Англия. Съществува опасност от паднали дървета, повредени сгради, прекъсвания на електрозахранването и сериозни затруднения в транспорта.

По крайбрежието се очакват високи вълни, които могат да създадат опасни условия за корабоплаването и да доведат до крайбрежни наводнения.

Ирландската метеорологична служба Met Éireann също предупреди за разрушителни пориви на вятъра в западните и северните райони на страната. Оранжевите предупреждения за графствата Донегол, Голуей, Литрим, Мейо и Слайго остават в сила до сутринта на 25 октомври.

Нов циклон носи дъждове и силен вятър от 26 октомври

Опасното време няма да приключи веднага след преминаването на "Боело".

Според прогнозата на Met Office още в понеделник, 26 октомври, нова област на ниско атмосферно налягане ще премине северозападно от Великобритания и ще донесе поредна вълна от валежи и силни ветрове.

Най-неблагоприятни ще бъдат условията в северните и западните райони.

Във вторник, 27 октомври, валежите постепенно може да отслабнат, но в Северна Великобритания ще продължат преваляванията и поривистият вятър.

За сряда, 28 октомври, метеоролозите очакват подобрение, с повече слънчеви периоди и предимно сухо време. В северните и западните части обаче все още са възможни превалявания.

Какво представлява бомбогенезата

Бомбогенезата е метеорологичен процес, при който циклонът се усилва изключително бързо вследствие на рязко понижаване на атмосферното налягане.

Обикновено явлението се свързва със спад на налягането от около 24 хектопаскала за 24 часа, като точният праг зависи от географската ширина.

Подобно развитие може да доведе до много силни ветрове, интензивни валежи и опасно вълнение по крайбрежията.

През втората половина на следващата седмица се очаква атмосферното налягане да се повиши над Южна Великобритания, което ще увеличи вероятността от по-спокойно и сухо време. Северните райони обаче могат да останат под влиянието на атлантическите циклони.

МВнР призова българите да избягват пътуванията заради бурята

Министерство на външните работи предупреди за опасни метеорологични условия в Шотландия, Северна Ирландия и северните части на Англия на 24 и 25 октомври.

От ведомството препоръчаха на българските граждани в засегнатите райони да следят предупрежденията на британската метеорологична служба Met Office и да спазват указанията на местните власти.

МВнР посъветва по възможност да се избягват пътуванията, особено в крайбрежните райони, където силният вятър и високите вълни могат да представляват непосредствена опасност за живота.