Октомври се разсърди. Пълен обрат с времето

Пълен обрат с времето ни чака в следващите дни. По-ниски от обичайните за сезона температури, чести валежи и силен вятър ще определят времето в страната през следващите дни. Очаква се количествата на валежите да бъдат около и над климатичните норми, а в планините на височина над 1300 метра ще вали сняг.

В началото на периода облачността ще бъде значителна и на много места ще превалява дъжд. С усилването на северния вятър в страната ще нахлуе нова порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат предимно между 1 и 6 градуса, а максималните ще достигат между 10 и 15 градуса.

През новата седмица

В началото на следващата седмица облаците отново ще се увеличат, но вероятността за валежи ще остане малка. Температурите постепенно ще се повишат.

Във вторник и сряда времето отново ще бъде предимно облачно, като на места ще превалява дъжд. Северозападният вятър ще се усили, а дневните температури ще се понижат слабо.

През следващите два-три дни се очаква временно стабилизиране на атмосферните условия. Валежи не се предвиждат, а облачността ще бъде променлива, като на места ще намалява до предимно слънчево време. Вятърът постепенно ще отслабне.

В равнинните райони на отделни места ще се образуват мъгли или ниска слоеста облачност. Дневните температури ще се повишат относително, но сутрините ще станат по-студени.

В периода от 25 до 31 октомври вероятността за по-динамично и нестабилно време отново ще се увеличи. През повечето дни се очаква значителна облачност, придружена от валежи. На отделни места количествата на дъжда могат да бъдат значителни.

Така последните дни на октомври се очертават като предимно облачни и дъждовни, с температури, които през голяма част от периода ще останат под обичайните за сезона.