Студът настъпва: Сняг връхлита България, температурите се сриват

Есента показва студеното си лице. В петък, 16 октомври, България ще посрещне нова порция студен въздух, придружена от дъжд, вятър и сняг в планините, съобщава БГНЕС.

Още през нощта облаците ще обхванат страната и на места ще превалява. В петък със слаб до умерен северен вятър ще започне нахлуването на по-студени въздушни маси, които ще понижат температурите.

Сутринта термометрите ще показват между 3 и 8 градуса, а през деня максималните стойности ще достигнат едва 10–15 градуса.

В София утрото ще бъде особено хладно – около 3 градуса, а следобед температурата няма да надхвърли 10 градуса.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще се доближи до обичайните за октомври стойности.

Дъжд и силен вятър по Черноморието

По морския бряг също няма да има много поводи за разходки под слънцето. Облачността ще бъде значителна, а валежи се очакват предимно по Южното Черноморие.

Северният вятър ще се усили, като на места ще бъде умерен до силен.

Максималните температури ще останат между 14 и 16 градуса.

Морската вода все още пази част от лятната топлина – температурата ѝ е 19–20 градуса, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

Зимата напомня за себе си в планините

В планинските райони времето вече ще има почти зимен характер. Облачността ще преобладава, а над 1300 метра надморска височина се очакват снеговалежи. Под тази граница валежите ще бъдат от дъжд.

Условията за туризъм ще бъдат неблагоприятни заради умерения до силен североизточен вятър, ниските температури и валежите.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра ще падне до минус 1 градус.

Така петък ще донесе рязко напомняне, че октомври вече е преполовен – чадърите и топлите якета отново ще бъдат най-нужните аксесоари, а по високите върхове есента постепенно ще отстъпва място на зимата.