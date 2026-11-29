Календарът за 2027 г. предлага редица възможности за по-дълги почивки и пътувания. С правилно планиране на годишния отпуск около официалните празници и уикендите можем да си осигурим повече последователни неработни дни. Най-благоприятни за организиране на по-дълга ваканция ще бъдат май, септември и декември, пишат от почивнидни.com.

Вижте кога ще почиваме и как да използваме максимално празничните дни през 2027 г.

Официални празници и почивни дни през 2027 г.

1 януари (петък) – Нова година.

3 март (сряда) – Ден на Освобождението на България от османско иго.

30 април – 3 май (петък – понеделник) – Великденски празници.

1 май (събота) – Ден на труда и на международната работническа солидарност.

4 май (вторник) – Допълнителен почивен ден заради 1 май.

6 май (четвъртък) – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.

24 май (понеделник) – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

6 септември (понеделник) – Съединението на България.

22 септември (сряда) – Ден на Независимостта на България.

1 ноември (понеделник) – Ден на народните будители – неприсъствен за учебните заведения.

24, 25 и 26 декември (петък – неделя) – Бъдни вечер и Рождество Христово.

27 и 28 декември (понеделник и вторник) – Допълнителни почивни дни заради коледните празници.

Съгласно Кодекса на труда, когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота или неделя, съответният брой работни дни след тях са неприсъствени.

Как да почиваме повече с по-малко дни отпуск през 2027 г.?

Най-атрактивната възможност за продължителна почивка се очертава около Великден и Гергьовден. Само с два дни платен годишен отпуск – на 5 и 7 май, работещите на стандартна петдневна работна седмица ще могат да се насладят на 10 последователни почивни дни – от 30 април до 9 май включително.

Дати за отпуск Период на почивката Общо почивни дни 4 и 5 март 3 – 7 март 5 5 и 7 май 30 април – 9 май 10 25 – 28 май 22 – 30 май 9 7 – 10 септември 4 – 12 септември 9 23 и 24 септември 22 – 26 септември 5 29 – 31 декември 24 декември – 2 януари 2028 г. 10

Ученически ваканции и неучебни дни през 2027 г.

Според утвърдения график за учебната 2026/2027 година учениците ще имат следните ваканции и неучебни дни:

Дата Ваканция или повод 3 януари Последен ден от коледната ваканция 30 януари – 2 февруари Междусрочна ваканция 3 – 11 април Пролетна ваканция за I – XI клас 8 – 11 април Пролетна ваканция за XII клас 5 и 7 май Неучебни дни за I – XI клас 19 и 21 май Държавни зрелостни изпити 25 май Неучебен ден 18 и 21 юни Национално външно оценяване за VII и X клас

Особено удобен за семейни пътувания ще бъде периодът от 30 април до 9 май, когато учениците от първи до единадесети клас ще имат десет последователни дни без учебни занятия.

Кога започва лятната ваканция през 2027 г.?

Последните учебни дни за различните класове са:

Класове Последен учебен ден XII клас 13 май I – III клас 2 юни IV – VI клас 16 юни VII – XI клас 2 юли

За някои ученици в спортни и професионални училища има особености в графика.

Ранното организиране на семейните ваканции и съчетаването на официалните празници с годишния отпуск ще ви позволят да се възползвате от повече свободно време, както и от по-изгодни предложения за пътувания и настаняване.