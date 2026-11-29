Календарът за 2027 г. предлага редица възможности за по-дълги почивки и пътувания. С правилно планиране на годишния отпуск около официалните празници и уикендите можем да си осигурим повече последователни неработни дни. Най-благоприятни за организиране на по-дълга ваканция ще бъдат май, септември и декември, пишат от почивнидни.com.
Вижте кога ще почиваме и как да използваме максимално празничните дни през 2027 г.
Официални празници и почивни дни през 2027 г.
1 януари (петък) – Нова година.
3 март (сряда) – Ден на Освобождението на България от османско иго.
30 април – 3 май (петък – понеделник) – Великденски празници.
1 май (събота) – Ден на труда и на международната работническа солидарност.
4 май (вторник) – Допълнителен почивен ден заради 1 май.
6 май (четвъртък) – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
24 май (понеделник) – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
6 септември (понеделник) – Съединението на България.
22 септември (сряда) – Ден на Независимостта на България.
1 ноември (понеделник) – Ден на народните будители – неприсъствен за учебните заведения.
24, 25 и 26 декември (петък – неделя) – Бъдни вечер и Рождество Христово.
27 и 28 декември (понеделник и вторник) – Допълнителни почивни дни заради коледните празници.
Съгласно Кодекса на труда, когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота или неделя, съответният брой работни дни след тях са неприсъствени.
Как да почиваме повече с по-малко дни отпуск през 2027 г.?
Най-атрактивната възможност за продължителна почивка се очертава около Великден и Гергьовден. Само с два дни платен годишен отпуск – на 5 и 7 май, работещите на стандартна петдневна работна седмица ще могат да се насладят на 10 последователни почивни дни – от 30 април до 9 май включително.
Дати за отпуск
Период на почивката
Общо почивни дни
4 и 5 март
3 – 7 март
5
5 и 7 май
30 април – 9 май
10
25 – 28 май
22 – 30 май
9
7 – 10 септември
4 – 12 септември
9
23 и 24 септември
22 – 26 септември
5
29 – 31 декември
24 декември – 2 януари 2028 г.
10
Ученически ваканции и неучебни дни през 2027 г.
Според утвърдения график за учебната 2026/2027 година учениците ще имат следните ваканции и неучебни дни:
Дата
Ваканция или повод
3 януари
Последен ден от коледната ваканция
30 януари – 2 февруари
Междусрочна ваканция
3 – 11 април
Пролетна ваканция за I – XI клас
8 – 11 април
Пролетна ваканция за XII клас
5 и 7 май
Неучебни дни за I – XI клас
19 и 21 май
Държавни зрелостни изпити
25 май
Неучебен ден
18 и 21 юни
Национално външно оценяване за VII и X клас
Особено удобен за семейни пътувания ще бъде периодът от 30 април до 9 май, когато учениците от първи до единадесети клас ще имат десет последователни дни без учебни занятия.
Кога започва лятната ваканция през 2027 г.?
Последните учебни дни за различните класове са:
Класове
Последен учебен ден
XII клас
13 май
I – III клас
2 юни
IV – VI клас
16 юни
VII – XI клас
2 юли
За някои ученици в спортни и професионални училища има особености в графика.
Ранното организиране на семейните ваканции и съчетаването на официалните празници с годишния отпуск ще ви позволят да се възползвате от повече свободно време, както и от по-изгодни предложения за пътувания и настаняване.