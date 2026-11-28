Днес по пощата изпращаме писма, подаръци и колети. В началото на миналия век обаче американските пощальони имали и далеч по-необичайни пратки – бебета и малки деца, които трябвало да доставят на техните роднини.

Колкото и невероятно да звучи, за подобни случаи свидетелстват архивите на американските пощи и Националния пощенски музей към института „Смитсониън“.

Всичко започнало на 1 януари 1913 г., когато в САЩ била въведена нова услуга за изпращане на пощенски колети. Тя променила живота на милиони американци, особено на жителите на малките населени места, които получили по-лесен достъп до различни стоки.

Някои родители обаче намерили доста необичайно приложение на новата услуга.

Бебе със застраховка от 50 долара

Само няколко седмици след въвеждането на услугата Джеси и Матилда Бийгъл от щата Охайо решили да изпратят осеммесечния си син Джеймс при неговата баба, която живеела на няколко километра от тях.

Малчуганът тежал малко под допустимите тогава пет килограма за пощенска пратка. Родителите платили 15 цента за доставката, като дори застраховали детето си за 50 долара.

Местният пощальон Върнън Лайтъл поел грижата за бебето и го отвел благополучно до дома на баба му.

Историята намерила място във вестниците, а семейство Бийгъл далеч не останало единственото, възползвало се по подобен начин от пощенските услуги.

През същия месец семейство от Пенсилвания изпратило детето си при роднини срещу 45 цента.

Момиченцето с пощенски марки върху палтото

Един от най-известните случаи е този на Шарлот Мей Пиърсторф от щата Айдахо.

На 19 февруари 1914 г., малко преди шестия си рожден ден, момиченцето било изпратено при своите баба и дядо, които живеели на около 117 километра от дома му.

Върху палтото на Мей били поставени пощенски марки на стойност 53 цента. Детето пътувало с железопътната поща, придружавано от неин роднина, който работел в службата.

Причината за необичайното решение била съвсем практична – пощенската такса била по-ниска от цената на пътническия билет за влак.

Историята на малката Мей станала толкова популярна, че години по-късно вдъхновила създаването на детската книга „Mailing May“.

Пощальонът – човек, на когото поверяваш детето си

За разлика от днес, когато доставките често се извършват от непознати служители, в началото на XX век пощальоните в малките американски населени места били добре познати на местните семейства.

Те били сред малцината, които ежедневно посещавали отдалечените домове. Освен че доставяли писма и колети, понякога помагали на болни хора и дори съдействали при раждания.

Според историка на американските пощи Джени Линч случаите с изпращането на деца свидетелстват за огромното доверие, което хората имали към пощенските служители.

Прочутите черно-бели фотографии на пощальони, носещи бебета в чантите си, обаче са инсценирани. В действителност децата пътували под надзора на пощенски служители, а не натъпкани сред писмата и колетите.

Над 1100 километра срещу 15 цента

След като научил за подобни случаи, генералният директор на американските пощи Албърт Бърлисън издал през 1914 г. изрична забрана за приемането на хора като пощенски пратки.

Въпреки това необичайната практика не изчезнала веднага.

През 1915 г. шестгодишно момиченце било изпратено от майка си във Флорида при баща си във Вирджиния. Детето изминало около 1158 километра срещу едва 15 цента – най-дългото известно пътуване на дете чрез американските пощи.

През август същата година тригодишната Мод Смит била изпратена от своите баба и дядо при болната си майка в Кентъки.

Смята се, че именно тя е последното дете, успешно доставено чрез американската пощенска служба. Случаят предизвикал разследване, тъй като вече съществувала изрична забрана за подобни пратки.

Историците са документирали около седем случая на изпращане на деца по пощата между 1913 и 1915 г.

Дори през 1920 г. американските пощи все още получавали запитвания от родители дали могат да изпратят децата си като колети. Молбите им били отхвърлени.