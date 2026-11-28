Знаем, че има снимки, които казват повече от хиляди думи. Румър Уилис, най-голямата дъщеря на Брус Уилис и Деми Мур, сподели в социалните мрежи трогателна фотография със своя баща, който страда от фронтотемпорална деменция.

На кадъра двамата седят на открито, а 38-годишната Румър нежно докосва лицето на актьора. Посланието ѝ по повод Деня на благодарността е само една дума – „Благодарна“.

Семейството на холивудската звезда вече няколко години говори открито за заболяването му, опитвайки се да промени общественото отношение към хората с деменция.

Брус Уилис се оттегли от киното през март 2022 г., след като стана ясно, че страда от афазия – нарушение, което засяга способността за общуване. През февруари 2023 г. семейството му съобщи по-конкретната диагноза-фронтотемпорална деменция.

Заболяването засяга предимно челните и слепоочните дялове на мозъка и може да предизвика промени в поведението, личността и езиковите способности.

Актьорът има пет дъщери-Румър, Скаут и Талула от брака си с Деми Мур и Мейбъл и Евелин от настоящата си съпруга Ема Хеминг Уилис.

Ема Хеминг Уилис, която се грижи за него, открито говори за начина, по който семейството подхожда към разговорите за заболяването.

„Мисля, че семейството ни знаеше, че ако покажем през какво преминаваме с Брус и неговото заболяване, ще видим промяна в начина, по който хората възприемат деменцията и говорят за нея“, сподели тя през юни пред испанското издание „Ел Паис“.

„Исках двете ни малки деца да не смятат, че трябва да говорят за заболяването на баща си шепнешком у дома, сякаш то е някаква мрачна семейна тайна.“

„Брус е толкова обичан и влиянието му се простира по целия свят“, продължи Ема. „Знаех, че това съобщение би могло да промени представите на хората за деменцията. Затова бях наистина щастлива, че успяхме да получим подкрепата, от която семейството ни се нуждаеше. Радвам се, че можахме да споделим преживяванията си и да превърнем разговора по тази тема в нещо нормално.“