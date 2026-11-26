Звучи почти прекалено хубаво, за да е истина, но една съвсем проста промяна в хранителните ни навици би могла да направи чудеса за тялото и мозъка ни. Тя може да намали риска от депресия и да ни предпази от деменция, да увеличи удоволствието от храната и вероятно дори да ни помогне да живеем по-дълго.

Не става дума за поредната модерна диета, а за една от най-древните практики на човечеството – храненето заедно, известно в науката като коменсалност. Неслучайно общата трапеза заема толкова важно място в множество празници и традиции, сред които и Денят на благодарността.

„Споделянето на храната е основен механизъм за създаване на близост, изграждане на доверие и установяване на връзки с другите“, казва Ян-Еманюел де Нев, професор по икономика и поведенчески науки в Оксфордския университет, пред BBC Future. А това има съществено отражение върху нашето благополучие.

За съжаление, нарастващата изолация в съвременния свят превръща храненето в компания във все по-рядко явление. Но възстановяването на древната връзка между храната и приятелството може да се окаже много по-лесно, отколкото предполагаме.

Изграждане на психическа устойчивост

Голяма част от изследванията върху споделеното хранене са съсредоточени върху неговото въздействие върху психичното здраве. В едно от тях Сини Уан и нейни колеги от Центъра за контрол и превенция на заболяванията в китайската провинция Джъдзян анкетират 9361 жени на възраст над 60 години.

Учените установяват, че броят на хората, които сядат заедно около масата, е ясен показател за риска от депресия. Тази зависимост се запазва дори след като изследователите вземат предвид редица други фактори, за които е известно, че влияят върху благополучието – общото здравословно и финансово състояние, както и дали съответният човек живее сам.

Според екипа това подсказва, че в самия акт на споделеното хранене има нещо специфично, което влияе върху психичното ни здраве.

Много други проучвания стигат до сходни заключения. Изследователи от Токио например установяват, че при хората на възраст между 65 и 74 години, които живеят със семействата си, но се хранят сами, шансовете за развитие на депресивни симптоми са пет пъти по-високи в сравнение с тези, които редовно се хранят в компания.

Може би най-убедителните доказателства идват от Световния доклад за щастието – ежегоден анализ на човешкото благополучие, основан на глобално проучване на социологическата компания „Галъп“.

През 2024 г. с финансовата подкрепа на японския производител на хранителни продукти „Аджиномото“ в проучването е включен раздел, посветен на хранителните навици. Сред въпросите са:

През колко от последните седем дни обядвахте с човек, когото познавате?

През колко от последните седем дни вечеряхте с човек, когото познавате?

„Очите ми светнаха, когато видях това“, разказва Де Нев, който е съавтор на глава за значението на споделеното хранене в Световния доклад за щастието. „Става дума за около 150 000 души от целия свят, които са отговорили на този въпрос.“

Екипът му установява, че колкото по-често хората се хранят с други, толкова по-високи са резултатите им по стандартните показатели за емоционално благополучие. При това зависимостта е удивително последователна.

„Това беше също толкова показателно за удовлетвореността на човек от живота, колкото трудовият му статус и относителното равнище на доходите му“, казва ученият. Това са два фактора, за които е известно, че имат огромно значение за усещането за благополучие.

Химията на доброто настроение

Де Нев подчертава, че отговорите на въпросите за споделеното хранене може просто да бъдат косвен показател за социалния живот на хората. Той обаче подозира, че в храненето заедно има нещо много по-специално.

Ученият припомня, че английската дума companion (другар, спътник) произлиза от латинските cum и panis – „с хляб“. Китайската дума за същото понятие – 伙伴 (хуо бан) – произлиза от йероглифи, описващи военно подразделение, чиито членове използват общо кухненско огнище.

„Това има дълбоки културни корени“, отбелязва той.

В книгата си „Приятели“ Робин Дънбар, биологичен антрополог от Оксфордския университет, предполага, че храненето по естествен начин активира ендорфиновата система. Ендорфините са химичните вещества, които стоят зад естественото ни усещане за удоволствие и приповдигнато настроение.

Това би могло да заздрави връзките, създадени около масата, и да засили чувството ни за близост с останалите.

Любопитното е, че присъствието на други хора може да увеличи и удоволствието от самата храна.

Поредица от изследвания на Ерика Бутби от Пенсилванския университет показва, че хората, които консумират шоколад в присъствието на друг човек, го намират за значително по-вкусен.

По-нисък риск от деменция

Храненето заедно може дори да забави стареенето на мозъка.

През 2025 г. японски изследователи установяват, че хората, които редовно се хранят сами, имат намален мозъчен обем в ключови области, свързани с когнитивните функции, включително медиалния темпорален дял и хипокампа.

Макар някои от тези различия да изглеждат свързани със самия начин на хранене – хората, които се хранят сами, обикновено консумират по-малко питателни храни – това не обяснява всичко. Резултатите подсказват, че ограничените социални контакти също играят роля за здравето на мозъка в дългосрочен план.

Авторите на изследването предполагат, че удоволствието и по-силната социална подкрепа, които носи споделената трапеза, могат да облекчат стреса – известен рисков фактор за невродегенеративните процеси.

Друго възможно обяснение е, че разговорите по време на хранене осигуряват допълнителна умствена стимулация, която поддържа мозъка активен до дълбока старост.

По време на проучването участниците са били с нормални когнитивни функции, но изследователите предупреждават, че наблюдаваните промени в мозъка биха могли впоследствие да ги предразположат към развитие на деменция.

Buon appetito! Или какво можем да научим от италианците

Световният доклад за щастието отбелязва, че хранителните навици се различават значително в отделните страни. Бихме могли да научим много от усилията на една нация да съхрани културата си на общуване около масата.

Японците споделят средно по-малко от четири хранения седмично. Във Великобритания и САЩ броят им е между седем и осем, докато в Италия достига почти девет.

Италия, разбира се, е известна със своята култура на хранене, в която общуването заема централно място. Когато ЮНЕСКО включва италианската кухня в списъка на нематериалното културно наследство, организацията подчертава ключовата роля на храненето за „създаването на връзки със семейството и общността – независимо дали у дома, в училище, или по време на фестивали, церемонии и обществени събирания“.

Едва ли е изненадващо, че страната е и сред водещите в търсенето на начини да защити културата на споделеното хранене от натиска на съвременния свят.

Зародилото се в Италия движение Slow Food възниква като пряка реакция срещу нарастващата популярност на бързото хранене. То е известно най-вече със стремежа си да защитава местните традиции и да насърчава устойчивото потребление, но отдавна подчертава и значението на това да организираме ежедневието си около споделената трапеза.

„В Италия споделянето на храната е философия само по себе си – да готвим заедно и да участваме в приготвянето на онова, което ще сложим на масата“, обяснява Барбара Напини, президент на Slow Food Italia. „Това изисква грижа и търпение.“

Срещи без романтични намерения

Въпреки всичко натискът на XXI век кара все повече италианци да се чувстват изолирани. Но ако не искате да се храните сами, решението може да се окаже по-просто, отколкото си представяте.

Възможно е около вас вече да има хора, които с огромно удоволствие биха приели покана да споделят храната си с вас. Множество научни публикации показват, че хората са много по-склонни да приемат подобни покани, отколкото очакваме.

Като цяло сме склонни да подценяваме колко много другите ни харесват, наслаждават се на компанията ни и искат да прекарват време с нас.

Затова, ако познавате човек, който също може да се чувства самотен и би оценил възможността за приятен разговор около вкусна храна, най-доброто решение е просто да го поканите.

А ако наистина ви е трудно да се сетите за някого, съществуват и технологични решения.

През 2019 г. италианският технологичен предприемач Паоло Баваро създава приложението Tablo, което свързва хора, търсещи компания за хранене. До момента то е използвано повече от 300 000 пъти.

Може би не е изненадващо, че средната възраст на потребителите е около 30 години.

„На тази възраст е по-трудно да създаваш приятелства“, казва Баваро. „Работиш много, голяма част от приятелите ти вече имат семейства. Искаш да общуваш, но не знаеш с кого да излезеш.“

Той подчертава, че приложението му не е предназначено за определен тип хора и не бива да се възприема като платформа за романтични запознанства. Целта му е да разшири социалния кръг на хората в период от живота, когато те имат най-голяма нужда от това.

Когато от BBC разказват на Де Нев за приложението, той насочва вниманието им към експеримент на психолога Джамил Заки от Станфордския университет. Ученият участва в организирането на т.нар. „платонични срещи“, на които по-срамежливи студенти се срещат в кафенето на университетския кампус.

Инициативата им помага да придобият по-голяма увереност в общуването.

Според Де Нев подобни инициативи могат да имат доста дълготрайни положителни ефекти.

Споделяйки хляба си с някого, може би ще поставите началото на трайно приятелство, а междувременно ще подобрите собственото си здраве и ще станете по-щастливи.