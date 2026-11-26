Климатикът работи непрекъснато, настроен е на висока температура, но в стаята все още е неприятно студено. Позната ситуация за много домакинства през зимата, която невинаги означава, че уредът е повреден или недостатъчно мощен. Причината може да се крие в една лесно поправима грешка - неправилната посока на топлия въздух.

Унгарското специализирано издание „Ховеге“ обяснява кои настройки помагат за по-добро отопление, как да избегнем ненужното потребление на електроенергия и защо увеличаването на температурата до 30 градуса невинаги е разумно решение.

Един бутон може да промени отоплението на цялата стая

Най-честата грешка при отоплението с климатик е свързана с положението на въздушните клапи, наричани още ламели. Много хора оставят уреда да насочва въздуха хоризонтално или нагоре, без да обръщат внимание как това влияе на температурата в помещението.

Топлият въздух естествено се издига към тавана. Затова при неправилна настройка значителна част от него може да се натрупа в горната част на стаята, докато близо до пода остава чувствително по-хладно. Така климатикът може вече да е достигнал зададената температура, но хората да продължават да усещат студ.

Решението е топлата въздушна струя да се насочи надолу, към пода. По този начин затопленият въздух достига до долната част на помещението, а температурата се разпределя по-равномерно.

За целта е необходимо да се намери бутонът SWING или AIR DIRECTION на дистанционното управление. Чрез него се променя положението на ламелите, които могат да бъдат оставени в движение или фиксирани под подходящ ъгъл.

Специалистите уточняват, че не е задължително клапите да бъдат насочени напълно вертикално надолу. По-важно е въздухът да се разпространява свободно и да не среща препятствия като високи мебели или плътни завеси.

Тази промяна може да подобри усещането за топлина, без да се налага увеличаване на зададените градуси. А когато желаната температура може да се поддържа при по-ниска настройка, това създава възможност и за намаляване на разхода на електроенергия.

Скрита функция ограничава мощността до 50 процента

Друга полезна възможност, която много собственици на климатици не познават, е функцията Power Limit. Тя се предлага при определени инверторни модели и позволява ограничаване на максималната електрическа мощност, която уредът използва.

При някои климатици Gree, произведени след 2025 г. и оборудвани с функцията P, тя може да бъде активирана чрез едновременно натискане на бутоните MODE и SLEEP. При други дистанционни управления комбинацията е MODE и LIGHT.

След активирането на дисплея се появява символът P. Уредът предлага две степени на ограничаване, при които максималната мощност се намалява съответно до 75 или 50 процента. С повторно натискане на същата комбинация режимите могат да се сменят, а функцията да бъде изключена.

Тази настройка може да бъде полезна, когато в жилището едновременно работят няколко мощни електроуреда и собственикът иска да намали моментното натоварване на електрическата инсталация.

Важно е обаче да се знае, че ограничаването на мощността наполовина не означава автоматично и два пъти по-ниска сметка за ток. Климатикът може да затопля помещението по-бавно и да работи по-продължително, така че крайното потребление невинаги намалява.

Не всички модели на Gree разполагат с тази възможност. При климатици на AUX, Midea и други производители наименованието и начинът на управление могат да бъдат различни. Затова е необходимо да се провери инструкцията за конкретния уред.

Защо при големите студове трябва да внимаваме

Използването на Power Limit има своите предимства при сравнително меки зимни условия, когато климатикът не се нуждае от максималната си мощност, за да поддържа комфортна температура.

При силни студове обаче специалистите препоръчват ограничението да бъде изключено, особено ако климатикът е единственият източник на отопление в жилището.

Причината е свързана с начина, по който работи външното тяло. Когато температурата навън е ниска и въздухът е влажен, върху топлообменника може да се натрупа скреж или лед. Тогава климатикът периодично преминава в автоматичен режим на размразяване, при който временно прекъсва отоплението на стаята.

След приключването на този процес уредът трябва отново да затопли помещението. Ако мощността му е ограничена, възстановяването на желаната температура може да отнеме повече време.

Това не означава, че Power Limit изключва автоматичното размразяване. Функцията продължава да работи, но ограничената отоплителна мощност може да намали комфорта при много ниски външни температури.

Специалистите препоръчват през зимата да се наблюдава и състоянието на външното тяло. Натрупването на скреж при определени условия е нормално, но ако ледът не се отстранява автоматично и отоплението е силно затруднено, е необходима проверка от сервиз.

Не бива да се правят опити ледът да бъде разбиван или отстраняван с остри предмети, защото това може да повреди топлообменника и други важни части на климатика.

Защо не трябва да настройваме климатика на 30 градуса

Много хора увеличават зададената температура до 28-30 градуса с надеждата, че стаята ще се затопли по-бързо. Според специалистите обаче това невинаги води до желания резултат.

Инверторните климатици регулират мощността си в зависимост от разликата между измерената и желаната температура. При някои модели настройката на 30 градуса може да предизвика по-интензивна работа, но не гарантира по-бързо достигане на комфортни условия.

Ако високата настройка бъде забравена, помещението може да се затопли прекомерно, което води до ненужна консумация на електроенергия.

Като разумна отправна точка специалистите препоръчват температура между 20 и 22 градуса. Това не е задължителна стойност за всяко жилище, но при подходяща изолация и правилно разпределение на въздуха често осигурява добър комфорт.

За отопление трябва да бъде избран режимът HEAT, който обикновено е обозначен със символ на слънце. Вентилаторът може да бъде оставен на AUTO, така че климатикът сам да регулира скоростта му според условията.

От значение е и редовното почистване на филтрите. Натрупаният прах затруднява въздушния поток и може да намали отоплителната ефективност. Производителите препоръчват периодични проверки и почистване според инструкциите за конкретния модел.

При кратко излизане от дома невинаги е необходимо климатикът да бъде напълно изключван. При по-продължително отсъствие обаче понижаването на зададената температура може да помогне за ограничаване на разходите.

Ако въпреки правилните настройки помещението остава студено, причината може да бъде недостатъчната мощност на уреда, лошата изолация, ниската външна температура или техническа неизправност, която изисква професионална диагностика.