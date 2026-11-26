Горните кухненски шкафове, които десетилетия наред бяха неизменна част от обзавеждането на всеки дом, постепенно губят популярност. Интериорните дизайнери все по-често залагат на свободни стени, естествена светлина и функционални решения за съхранение на съдовете, пише "Дъ Кулист". Според проучването на Националната асоциация за кухни и бани за тенденциите през 2027 г. 27% от дизайнерите очакват да използват по-малко горни шкафове в проектите си през следващите три години.

Повече светлина и усещане за простор

Масивните шкафове над кухненския плот визуално смаляват помещението и често засенчват работната повърхност. Интериорният дизайнер Катрин Мърфи обяснява, че освобождаването на част от стените позволява на кухнята да изглежда по-просторна и приветлива.

На мястото на шкафовете могат да се поставят елегантни дървени рафтове, декоративна мазилка или облицовка от естествен камък. При по-мащабен ремонт освободеното пространство позволява и монтирането на по-големи прозорци.

Къде ще съхраняваме съдовете

Основна роля в новото кухненско обзавеждане имат дълбоките чекмеджета. В тях могат да се подреждат чинии, тенджери и тигани, без да се налага да посягаме нависоко. Друг вариант са високите шкафове от пода до тавана, концентрирани само върху една от стените.

Проучване на платформата за интериорен дизайн Houzz сред 1780 собственици на жилища в САЩ показва, че 94% от обновяващите кухненските си шкафове избират специализирани решения за съхранение. Особено популярни са отделенията за тави, подправки и прибори, както и изтеглящите се рафтове и въртящите се механизми в ъгловите шкафове.

При по-големите кухни значителна част от съдовете и електроуредите могат да бъдат преместени в кухненския остров или в отделен килер.

Най-доброто решение за малките кухни

Не е необходимо да премахвате всички горни шкафове, за да осъвремените интериора. Специалистите, потърсени от "Гуд хаускийпинг", препоръчват комбинирането на затворени шкафове, стъклени витрини и ограничен брой отворени рафтове.

Стъклените вратички създават усещане за лекота, като същевременно предпазват съдовете от прах и мазнини. На откритите рафтове е най-практично да се поставят чаши и чинии, които използваме ежедневно.

Ако кухнята е малка, започнете с освобождаване само на пространството над мивката или около прозореца. Така ще постигнете желания визуален ефект, без да се лишавате от необходимото място за съхранение.