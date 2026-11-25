35-годишната британка Харнаам Каур, която влезе в Книгата на рекордите на Гинес като най-младата жена с естествена брада, реши да я обръсне след 20 години носене.

Това съобщи списание People.

Каур нарече решението си емоционално, но в същото време вълнуваща стъпка към нов етап от живота.

Тя призна, че е любопитна да види себе си без брада и ще покаже новия си вид, когато самата тя е готова.

Според Каур решението е основно водено от собственото ѝ желание, а не от очакванията на околните. Тя отбеляза, че критиците ще намерят причина да я хейтят, независимо как изглежда.

Брадата на британката започва да расте в тийнейджърските ѝ години поради синдром на поликистозните яйчници.

През 2015 г., когато Каур е на 24 години и 282 дни, нейният рекорд е официално потвърден: тя става най-младата жена с естествена брада.