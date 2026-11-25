Иво Андреев е роден на 25 ноември 1976 година.

През далечната 1990 година стартира телевизионната му кариера, като първата му изява е в БНТ като водещ на "Час по всичко“.

За кратко е новинар в информационния канал на "Центрум груп РТР" и водещ на сутрешния блок в телевизия "Скат".

Голямата си популярност придобива като едно от лицата на прогнозата на времето по телевизия bTV, а по-късно и на Нова телевизия.

Като дете е мечтаел да стане пилот, но съдбата решава друго.

Скоро Иво не се е появявал на екран в популярна наша телевизия.

Честит 50-и рожден ден!