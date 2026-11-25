Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за New York Post, че не бърза да назначи нов прессекретар на Белия дом.

Американският лидер заяви, че самият той върши добра работа като свой представител.

Тръмп каза още, че много често комуникира с журналисти и че при отсъствието на прессекретаря няма кого да обвинява за допуснатите грешки, освен себе си.

"Мога да обвинявам себе си, вместо да казвам: 'Трябваше да кажеш това по един или друг начин'," отбеляза той.

"Виждам се с пресата често, повече от всеки друг предходен президент", отбеляза държавният глава.

Тръмп добави, че има няколко добри кандидати за поста прессекретар, но не пожела да ги назове. Американският лидер също заяви, че всички те много биха искали да получат тази работа, но ще им бъде трудно да надминат Каролайн Лийвит, която заемаше позицията до края на август.

Позицията на прессекретар на Белия дом остана вакантна на 16 октомври, когато Тръмп препоръча на Кейти Закария да подаде оставка. Тя издържа само пет дни, подобрявайки рекорда, поставен през 2017 г. от бившия директор по комуникациите на Белия дом Антъни Скарамучи.

На 7 ноември Тръмп написа в Truth Social, че е предложил поста прессекретар на шефа на Ultimate Fighting Championship Дана Уайт, но по-късно каза пред репортери, че се шегува.