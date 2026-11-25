Тази година „Мис Вселена“ има необичайна победителка. Тя е омъжена, отглежда седемгодишна дъщеря, притежава две магистърски степени и работи в областта на психологията и социалната подкрепа. А до съвсем скоро дори не е участвала в конкурси за красота.

Дженифър Барето от Пуерто Рико спечели короната на „Мис Вселена 2026“ на бляскава церемония в Сан Хуан на 24 ноември. Победата ѝ се превърна в исторически момент-за първи път от създаването на конкурса през 1952 г. най-престижната титла беше присъдена на жена, която е майка.

Финалът на 75-ото издание се проведе в зала „Хосе Мигел Агрелот“ пред публика, която посрещна триумфа на своята сънародничка с бурни овации.

Коренясването беше поверено на миналогодишната победителка Фатима Бош от Мексико, която постави новата корона върху главата на развълнуваната Барето.

От психолог до най-красивата жена на планетата

Новата „Мис Вселена“ е далеч от традиционната представа за професионална кралица на красотата.

Дженифър Барето е на 27 години и има две магистърски степени – по психология и клинична социална работа. Професионалната ѝ дейност е свързана с разработването на програми за превенция на рисково поведение и оказване на подкрепа на уязвими общности.

Тя работи като специалист по превенция към структура на американските въоръжени сили. Участвала е и в доброволчески инициативи, насочени към деца и семейства, засегнати от диабет.

Барето е омъжена и има дъщеря на име Пенелопе, която е на седем години.

Любопитното е, че преди 2026 г. почти няма опит на конкурсната сцена. През юни тя печели националната титла „Мис Вселена Пуерто Рико“, след като само за няколко месеца усвоява необходимите умения за дефилиране и сценично представяне.

Така пътят ѝ от първите стъпки на подиума до световната корона се оказва необикновено кратък.

Победа, която променя историята на конкурса

Дълги години правилата на „Мис Вселена“ не позволяват участието на омъжени жени и майки.

Ограничението отпада от 2023 г., когато организаторите отварят надпреварата за жени с различен семеен статус. Три години по-късно Дженифър Барето става първата майка, която печели световната титла.

През 2023 г. колумбийката Камила Авеля вече беше направила важна стъпка, като достигна до петте финалистки, въпреки че е омъжена и има дете.

Барето обаче успя да стигне до самия връх. Победата ѝ е и шеста за Пуерто Рико в историята на конкурса, като предишната е от 2006 г., когато короната печели Сулейка Ривера.

Какво каза новата кралица пред журито

Във финалния етап участничките трябваше да отговарят на въпроси, свързани със съвременния свят и лидерството.

Един от въпросите към Барето беше за развитието на изкуствения интелект и човешките ценности, които трябва да бъдат запазени въпреки технологичния напредък.

Тя защити необходимостта от отговорно използване на новите технологии и подчерта значението на истинските човешки принципи.

В последния кръг финалистките получиха общ въпрос: от какво най-много се нуждае светът днес от своите лидери?

Барето постави акцент върху способността да се изслушват хората и да се разбират потребностите на обществото.

„Надявам се да успея да постигна трайно въздействие, като се вслушвам в нуждите на общността“, заяви тя.

Този подход е тясно свързан с професионалната ѝ работа в областта на социалната подкрепа и психичното здраве.

Корона с 3150 диаманта

За 75-ата годишнина организаторите представиха и ново бижу, наречено „Сиянието на едно вечно наследство“ (The Radiance of an Eternal Legacy).

Короната е създадена от дизайнера Джордж Вителс в сътрудничество с бижутерската къща Maison d’OR.

Изработена е от 18-каратово бяло злато и е украсена с 3150 диаманта.

Дженифър Барето е първата носителка на този специално създаден символ на конкурса.

Кои останаха след победителката

Тази година в международната надпревара се включиха 116 представителки на държави и територии от целия свят.

До финалната петица достигнаха участничките от Пуерто Рико, Доминиканската република, Венецуела, Филипините и Нова Зеландия.

Първа подгласничка стана Мелиса Нуньес от Доминиканската република. След нея се наредиха Клара Вегас от Венецуела, Беа Милан-Уиндорски от Филипините и Джорджия Уодингтън от Нова Зеландия.

Надпреварата не премина без противоречия. Още преди финала се появиха информации за визови затруднения на африкански участнички и инциденти по време на репетиции и събития, предшестващи конкурса.

Въпреки това най-обсъжданата новина след финала остана изборът на победителка, чийто живот съчетава семейство, образование, професионална кариера и обществена дейност.

На 26 ноември Дженифър Барето трябва да направи и първата си голяма телевизионна поява след коронацията -по време на традиционния парад за Деня на благодарността на Macy's в Ню Йорк.