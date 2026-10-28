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Избраха най-сексапилния мъж на годината - той помислил, че е шега

На 55 години звездата от „Спешно отделение“ Ноа Уайли получи една от най-популярните титли в Холивуд

Избраха най-сексапилния мъж на годината - той помислил, че е шега
28 окт 26 | 9:12
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Ноа Уайли, когото милиони зрители помнят като младия доктор Джон Картър от култовия сериал „Спешно отделение“, е най-сексапилният мъж на 2026 година според американското списание People.

Актьорът, който преживява нов творчески възход с медицинската драма „The Pitt“, посрещнал новината с недоверие. Първата му мисъл била, че някой му е погодил номер.

„Помислих, че е шега“, признава той в интервю за главната редакторка на списанието Шарлот Тригс.

На 55 години Уайли вече има зад гърба си десетилетия успешна кариера, престижни награди и милиони почитатели. Но очевидно не е очаквал да се озове на корицата на People именно с тази титла.

Съпругата му го убедила, че заслужава признанието

Голяма заслуга за приемането на отличието има съпругата му Сара Уелс, с която са женени от 2014 г.

Тя го уверила, че титлата не е просто признание за външността му. За нея той е добър човек, съпруг и баща, чиито качества си заслужава да бъдат показани пред света.

Уайли се съгласил, а после с присъщото си чувство за хумор отбелязал, че съпругата му е доволна и защото изборът на списанието говори добре за собствения ѝ вкус.

По време на фотосесията за People в Малибу през август Сара пристигнала с 11-годишната им дъщеря Франсис и семейното куче Лили – шоколадов лабрадор.

Снимките разкриват една по-непринудена страна на актьора. Той приготвя любимите яйца на дъщеря си, подрежда кухнята и сгъва пране. А съпругата му потвърждава, че това съвсем не са умения, демонстрирани само пред камерите.

Всъщност Уайли обича домакинската работа и смята миенето на съдове за почти терапевтично занимание.

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От младия доктор Картър до голямото завръщане

За почитателите на „Спешно отделение“ изборът на People вероятно не изглежда чак толкова изненадващ.

През 90-те години Ноа Уайли беше сред любимците на публиката заедно с Джордж Клуни, Антъни Едуардс и Ерик Ла Сал. Четиримата дори се появиха на обща корица на списанието, посветена на привлекателните мъже от сериала.

Клуни впоследствие получи титлата „Най-сексапилен жив мъж“ два пъти – през 1997 и 2006 г. На Уайли му се наложи да изчака още няколко десетилетия.

Днес обаче актьорът отново е във върхова форма. В „The Pitt“ той играе доктор Майкъл „Роби“ Робинавич, а сериалът му донесе нова вълна от признание, включително две поредни награди „Еми“ за главна мъжка роля в драматичен сериал.

Интересното е, че зрителите толкова убедително възприемат Уайли като лекар, че понякога искат от него истински медицински съвети.

Наскоро в ресторант непозната жена, която се възстановявала след операция, му показала шевовете си и го помолила да прецени как зарастват. Актьорът влязъл в ролята и започнал да задава въпроси, докато съпругата му с изумление наблюдавала сцената.

Защо се отказа от „Спешно отделение“

Зад усмивката и славата стои човек, за когото семейството се е превърнало в най-важния ориентир.

Уайли признава, че бащинството е променило представите му за успех. След раждането на първия му син Оуен осъзнал, че за първи път няма търпение снимачният ден да приключи, за да се прибере у дома. Именно това преживяване го подтикнало да вземе решение да напусне „Спешно отделение“.

Днес е баща на три деца – Оуен, Одън и Франсис, и признава, че възприема славата съвсем различно от времето, когато става звезда едва на 22 години.

В свободното си време предпочита да чете, да разхожда кучетата, да спортува, да приготвя закуска за семейството си и да прекарва време у дома.

Сред романтичните му жестове към Сара били ръчно изработени албуми със снимки, рисунки, стихове и спомени от срещите им, докато двамата още се опознавали.

А какво ли ще каже Джордж Клуни?

Уайли очаква старият му приятел и колега да посрещне новината с усмивка. В началото на 2026 г. Клуни дори се пошегува по време на церемония за филмови награди, че би номинирал именно него за една въображаема титла „Най-сексапилният жив мъж“.

А как са реагирали собствените му деца?

Синът му веднага предвидил, че новата слава ще усложни живота му, а по-голямата му дъщеря останала толкова изненадана, че според актьора вероятно ще го подкача за това през следващите 50 години.

За Ноа Уайли признанието идва в момент, когато професионалният успех отново е на негова страна.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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