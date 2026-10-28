Избраха най-сексапилния мъж на годината - той помислил, че е шега

Ноа Уайли, когото милиони зрители помнят като младия доктор Джон Картър от култовия сериал „Спешно отделение“, е най-сексапилният мъж на 2026 година според американското списание People.

Актьорът, който преживява нов творчески възход с медицинската драма „The Pitt“, посрещнал новината с недоверие. Първата му мисъл била, че някой му е погодил номер.

„Помислих, че е шега“, признава той в интервю за главната редакторка на списанието Шарлот Тригс.

На 55 години Уайли вече има зад гърба си десетилетия успешна кариера, престижни награди и милиони почитатели. Но очевидно не е очаквал да се озове на корицата на People именно с тази титла.

Съпругата му го убедила, че заслужава признанието

Голяма заслуга за приемането на отличието има съпругата му Сара Уелс, с която са женени от 2014 г.

Тя го уверила, че титлата не е просто признание за външността му. За нея той е добър човек, съпруг и баща, чиито качества си заслужава да бъдат показани пред света.

Уайли се съгласил, а после с присъщото си чувство за хумор отбелязал, че съпругата му е доволна и защото изборът на списанието говори добре за собствения ѝ вкус.

По време на фотосесията за People в Малибу през август Сара пристигнала с 11-годишната им дъщеря Франсис и семейното куче Лили – шоколадов лабрадор.

Снимките разкриват една по-непринудена страна на актьора. Той приготвя любимите яйца на дъщеря си, подрежда кухнята и сгъва пране. А съпругата му потвърждава, че това съвсем не са умения, демонстрирани само пред камерите.

Всъщност Уайли обича домакинската работа и смята миенето на съдове за почти терапевтично занимание.

От младия доктор Картър до голямото завръщане

За почитателите на „Спешно отделение“ изборът на People вероятно не изглежда чак толкова изненадващ.

През 90-те години Ноа Уайли беше сред любимците на публиката заедно с Джордж Клуни, Антъни Едуардс и Ерик Ла Сал. Четиримата дори се появиха на обща корица на списанието, посветена на привлекателните мъже от сериала.

Клуни впоследствие получи титлата „Най-сексапилен жив мъж“ два пъти – през 1997 и 2006 г. На Уайли му се наложи да изчака още няколко десетилетия.

Днес обаче актьорът отново е във върхова форма. В „The Pitt“ той играе доктор Майкъл „Роби“ Робинавич, а сериалът му донесе нова вълна от признание, включително две поредни награди „Еми“ за главна мъжка роля в драматичен сериал.

Интересното е, че зрителите толкова убедително възприемат Уайли като лекар, че понякога искат от него истински медицински съвети.

Наскоро в ресторант непозната жена, която се възстановявала след операция, му показала шевовете си и го помолила да прецени как зарастват. Актьорът влязъл в ролята и започнал да задава въпроси, докато съпругата му с изумление наблюдавала сцената.

Защо се отказа от „Спешно отделение“

Зад усмивката и славата стои човек, за когото семейството се е превърнало в най-важния ориентир.

Уайли признава, че бащинството е променило представите му за успех. След раждането на първия му син Оуен осъзнал, че за първи път няма търпение снимачният ден да приключи, за да се прибере у дома. Именно това преживяване го подтикнало да вземе решение да напусне „Спешно отделение“.

Днес е баща на три деца – Оуен, Одън и Франсис, и признава, че възприема славата съвсем различно от времето, когато става звезда едва на 22 години.

В свободното си време предпочита да чете, да разхожда кучетата, да спортува, да приготвя закуска за семейството си и да прекарва време у дома.

Сред романтичните му жестове към Сара били ръчно изработени албуми със снимки, рисунки, стихове и спомени от срещите им, докато двамата още се опознавали.

А какво ли ще каже Джордж Клуни?

Уайли очаква старият му приятел и колега да посрещне новината с усмивка. В началото на 2026 г. Клуни дори се пошегува по време на церемония за филмови награди, че би номинирал именно него за една въображаема титла „Най-сексапилният жив мъж“.

А как са реагирали собствените му деца?

Синът му веднага предвидил, че новата слава ще усложни живота му, а по-голямата му дъщеря останала толкова изненадана, че според актьора вероятно ще го подкача за това през следващите 50 години.

За Ноа Уайли признанието идва в момент, когато професионалният успех отново е на негова страна.