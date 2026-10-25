На 52 Пенелопе Крус сияе безупречно. Гримьорката ѝ разкри тайната на този ефект

Пенелопе Крус отново доказа, че понякога най-впечатляващият грим е онзи, който почти не забелязваме. На 52 години испанската актриса се появи на червения килим на Лондонския кинофестивал с ослепителна усмивка, свеж тен и визия, която стоеше далеч от тежкия, драматичен грим, обичайно свързван с есенните събития.

Вместо тъмни цветове и наситени нюанси звездата заложи на слънчевожълта рокля, топъл тен, нежно порозовели бузи и блестящи устни.

Крус присъства на фестивала, за да представи два свои нови филма – „Bunker“ и „La Bola Negra“.

Но наред с киното вниманието привлече и гримът ѝ. Пред списание People гримьорката София Шварцкопф-Тилбъри разкри кои продукти е използвала и как е постигнала ефекта на гладка, свежа и сияйна кожа.

Тайната е в пудрата, която не изглежда като пудра

„Сияйна кожа, розови бузи и блестящи устни“ – така София Шварцкопф-Тилбъри описва идеята си за визията на Пенелопе Крус.

Един от най-важните продукти се оказва фината пудра Charlotte Tilbury Airbrush Blur Loose Powder в нюансите Brightening Pink и Brightening Peach.

За разлика от традиционните матиращи пудри, които понякога правят лицето да изглежда сухо и безжизнено, този продукт е създаден да омекотява визуално неравностите и да намалява видимостта на порите, като запазва естественото сияние.

„Леко притиснах продукта върху зоните, които исках да озаря и фиксирам. Така се постига красиво гладък, оптически омекотен завършек, а кожата продължава да изглежда свежа и сияйна“, обяснява гримьорката.

Цената на пудрата в САЩ е 50 долара.

Малкият трик за по-гладка кожа

Има една подробност, която може да направи голяма разлика при нанасянето на пудрата.

Първо продуктът да се разпредели равномерно върху пухчето, като то се притисне към опакото на ръката.

Така излишното количество остава върху ръката, вместо да се разпраши по лицето, а покритието става по-фино и равномерно. Пудрата след хидратиращ фиксиращ спрей помага зоната под очите да изглежда гладка, с по-малко видими линии от натрупан грим.

Разбира се, нито една пудра не премахва порите или бръчките. Ефектът е преди всичко оптичен – светлината се разсейва по начин, който прави текстурата на кожата по-незабележима.

Миглите – подчертани, но без прекалена драматичност

За очите на Пенелопе Крус София Шварцкопф-Тилбъри избрала спиралата Pillow Talk Push Up Lashes Mascara в цвят Super Black.

Любопитното е, че не се спряла на по-популярната Exagger-Eyes Volume Mascara на същата марка, а предпочела продукт, който според потребителските отзиви придава по-деликатен ефект.

„Използвам тази спирала, когато искам повдигнати и обемни мигли, но без драматична вечерна визия“, споделя клиентка, цитирана от People.

Друга жена, която използва продукта от години, отбелязва, че той разделя добре миглите, без да образува бучици.

Редовната цена на спиралата е 29 долара. Гримът на очите е допълнен с палитрата Charlotte Tilbury Easy Eye Palette в серията The Super Nudes, която включва неутрални нюанси. Цената ѝ е 62 долара.

Розовите устни – още една тайна на свежото излъчване

Устните на Пенелопе Крус също са оформени с няколко внимателно подбрани продукта.

Първо гримьорката очертала контура с молива Lip Cheat Liner в нюанс Love Trap.

След това добавила Pillow Talk Blush Balm в цвят Pillow Talk Medium, който придава мек розов оттенък.

Продуктът струва 32 долара и вече е използван и за грима на Шер на бала Met Gala.

Има потребители, които харесват овлажняващото усещане, без устните да изглеждат прекалено лепкави.

Друг купувач споделя, че е впечатлен от устойчивостта му дори след хранене.

За допълнителен блясък е използван Charlotte Tilbury Collagen Lip Bath в нюанс Refresh Rose, който се предлага за 37 долара. Този продукт е бил забелязан и в грима на Зендая.

Какви други продукти са използвани?

Зад привидно естествената визия стои цял набор от продукти, нанасяни внимателно на отделни слоеве.

За кожата гримьорката избрала коректора Airbrush Blur Concealer в нюансите 5 и 6.5, чиято посочена цена е 36 долара.

Тенът е изравнен с Unreal Skin Foundation в нюанс 11, на цена 48 долара.

За бузите са използвани Unreal Skin Blush в нюансите Rosy Glow и Peachy Glow, както и Airbrush Flawless Blur Blush в цветовете Naughty Talk и Pillow Talk Medium. Цените им са съответно 44 и 43 долара.

Последният щрих е Unreal Highlighter, който добавя светлина върху определени участъци от лицето и струва 44 долара.

Трикът на Сиена Милър също намира място във визията

Още една интересна подробност привлича вниманието в грима на Пенелопе Крус.

Фон дьо тенът Unreal Skin Foundation е използван и като бронзант, според съвети на Сиена Милър.

Идеята е продуктът да се използва в по-тъмен нюанс върху участъците, на които искаме да придадем топлина и лек контур, вместо да се прибягва непременно до отделен бронзиращ продукт.

Това позволява цветовете да се преливат плавно и кожата да запази естествения си вид.

Тъкмо в този баланс се крие основната идея на визията на Пенелопе Крус: лицето да изглежда гладко и свежо, без да губи индивидуалните си черти.