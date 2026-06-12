Каква е причината за високите цени? Вече не е скъпата енергия
Коментира главният икономист на ОББ Емил Калчев
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Коментира главният икономист на ОББ Емил Калчев
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