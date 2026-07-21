Всички говорят за фондьотена на Мадона от Мондиала! Крие бръчките и струва само 29 долара

Световното първенство може вече да е приключило, но визията на Мадона по време на шоуто на полувремето продължава да бъде една от най-коментираните теми. 67-годишната попикона впечатли с безупречен грим, а голяма част от използваните продукти се оказаха на съвсем достъпни цени, пише "People".

За грима на звездата е използвана козметика на италианската марка Kiko Milano. Сред избраните продукти са спирала за мигли с ефект на изкуствени мигли, хидратиращ фон дьо тен, както и гланц за устни, който вече има над 20 000 петзвездни оценки в Amazon.

Фондьотенът, който направи кожата ѝ безупречна

Главният гримьор на Kiko Milano Марсело Гутиерес разкри, че основата на визията е хидратиращ фон дьо тен на цена около 28 долара.

Формулата съдържа хиалуронова киселина и арганово масло, които осигуряват до 24 часа хидратация и предпазват кожата от изсушаване и напукване. Освен това продуктът издържа до 16 часа без необходимост от корекции, а богатата гама от 49 нюанса позволява лесно намиране на подходящ цвят за всеки тен.

Спирала с ефект на изкуствени мигли

Особено впечатление направиха и дългите мигли на Мадона. За тях е използвана спирала, която според производителя увеличава обема до 200%.

Потребители споделят, че малката четка позволява прецизно нанасяне върху всяка мигла, а по-дебелата дръжка осигурява по-добър контрол при поставянето.

Финалният щрих – плътен и блестящ завършек

Визията е завършена с молив за устни, червило, гланц и хидратиращ продукт с лек уголемяващ ефект.

Според потребителски отзиви той придава естествен обем, силен блясък и отлично овлажняване, без характерното парене, което често съпътства подобни продукти.

Компактният му размер го прави удобен за носене в дамската чанта – или, както показва Мадона, дори за изява пред милиони зрители.