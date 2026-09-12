Ето какво прави лейди Гага сутрин, за да е хубава. Нарича го "Света троица" ВИДЕО
Певицата разкри лесната си бюти рутина, но феновете забелязаха и нещо друго – огромния й годежен пръстен
Следете всички новини, анализи и коментари за Красота. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Певицата разкри лесната си бюти рутина, но феновете забелязаха и нещо друго – огромния й годежен пръстен
Може ли натуризмът да ни помогне да се харесваме повече
Три жени създават козметични чудеса
Певицата впечатли с безупречна визия
Според нея сложните бюти режими с десетки продукти са напълно излишни
Тенденциите „scentmaxxing“ и „scent layering“ променят пазара на парфюми и карат големите козметични компании да преосмислят продуктите си
То попива сравнително бързо и не оставя силно мазен слой
Кичка Бодурова възнамерява да легне под ножа
Този сезон на мода са както деликатните пастелни тонове, така и по-смелите и плодови цветове
World population review излезе със специална класация
Отговорът е прост и велик
Трифонова получи голямо признание онлайн
Току-що спечели наградата на Skytrax за втора поредна година – и общо 14 пъти
Дава съвет и как да позираме най-успешно
Наричан е шоколадовата столица на Ботуша
Актьорът играе в The Beauty, а героят му ползва еликисир на младостта
Естествена и земна, тя е отлична актриса
FOREO, водещата beauty-tech марка, подготвя незабравим Черен петък за своите 30 милиона фенове по целия свят. Промо офертите вече са активни на foreo....
Световен скандал разтресе конкурса за красота
Всичко е въпрос на правилно хранене