Ето какво прави лейди Гага сутрин, за да е хубава. Нарича го "Света троица" ВИДЕО

Лейди Гага разкри на феновете си как поддържа визията си, като показа кратката си ежедневна бюти рутина.

В четвъртък, 3 септември, 40-годишната певица се появи без грим в Instagram Reel, в който демонстрира продуктите, които използва най-често.

Гага започва с розова маска, след което показва сияйната си кожа без грим.

След това нанася коректор под очите, в центъра на челото и около устата. Следва стик за контуриране, който поставя под скулите, върху носа, във вътрешните ъгълчета на очите и по линията на челюстта.

Последната стъпка е молив за устни в кафяв нюанс. Певицата очертава контура на устните си, след което разнася продукта с пръст.

„Моята свята троица за 1 минута“, написа Гага към видеото. „Коректор, контур, молив за устни.“

Докато показва рутината си, трудно може да остане незабелязан и огромният годежен пръстен на звездата, подарен й от годеника й Майкъл Полански.

Гага показа за първи път впечатляващото бижу публично през септември 2024 г. по време на филмовия фестивал във Венеция, където представяше Joker: Folie à Deux. Тогава тя пристигна хваната за ръка с Полански и позира пред фотографите в черно-бяла минирокля на La Roxx, прозрачни чорапогащи, черни обувки и черни слънчеви очила.

Певицата нарочно вдигна ръката си, за да покаже големия овален диамант.

Пръстенът е изработен от 18-каратово бяло и розово злато, с диамантен паве обков, естествени розови диаманти в омбре ефект и скрит ореол от бели диаманти.

Бижуто е проектирано и изработено ръчно от Sofia Jewelry, бижутерийна компания от Мил Вали, Калифорния.

Според Page Six стойността на годежния пръстен се оценява между 500 000 и 2 милиона долара, в зависимост от размера на централ