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Хилда с годежен пръстен

Хилда с годежен пръстен

Хилда Казасян разкри, че приятелят й Пламен Иванов вече й е предложил брак. "Имам фантастичен пръстен, който за мен означава, че все едно сме си женен...

13 април | 4:15
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