Ето какво прави лейди Гага сутрин, за да е хубава. Нарича го "Света троица" ВИДЕО
Певицата разкри лесната си бюти рутина, но феновете забелязаха и нещо друго – огромния й годежен пръстен
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Певицата разкри лесната си бюти рутина, но феновете забелязаха и нещо друго – огромния й годежен пръстен
Пръстенът има 30-каратов диамант
Исковете за връщане на пръстените са последният останал вид съдебни спорове за развалени годежи, признати от съдилищата в САЩ
Предстои й нещо голямо
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