Шок! Роналдо се изръси с колосална сума за годежния пръстен

Първоначално испанските журналисти изчислиха, че годежният пръстен на Джорджина струва около един милион евро, но по-късно експертите съобщиха съвсем различна сума, пише digi24.



Пръстенът на Кристиано Роналдо за Джорджина Родригес струва 8,5 милиона евро



Експертът по бижута Стивън Стоун каза, че пръстенът има 30-каратов диамант и, въз основа на размера му, общата сума би била много по-висока: 10 милиона долара или 8,5 милиона евро!



Същият експерт каза още, че диамантът на пръстена на Джорджина е 30 пъти по-голям от този, който обикновено се използва в годежните пръстени.

