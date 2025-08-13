Любопитно

Шок! Роналдо се изръси с колосална сума за годежния пръстен

Пръстенът има 30-каратов диамант

13 авг 25 | 14:41
Агенция Стандарт

Първоначално испанските журналисти изчислиха, че годежният пръстен на Джорджина струва около един милион евро, но по-късно експертите съобщиха съвсем различна сума, пише digi24. 

Пръстенът на Кристиано Роналдо за Джорджина Родригес струва 8,5 милиона евро

Експертът по бижута Стивън Стоун каза, че пръстенът има 30-каратов диамант и, въз основа на размера му, общата сума би била много по-висока: 10 милиона долара или 8,5 милиона евро! 

Същият експерт каза още, че диамантът на пръстена на Джорджина е 30 пъти по-голям от този, който обикновено се използва в годежните пръстени.

Автор Агенция Стандарт
