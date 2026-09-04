Пенсиите за септември тръгнаха: Ето кога ще бъдат изплатени

От днес, 4 септември, започва изплащането на пенсиите за месец септември, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

За първи път при плащанията се прилагат промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли.

Пенсиите, изплащани чрез пощенските станции, ще се раздават от 4 до 18 септември. Във всяка пощенска станция е обявен график с конкретните дати за получаване на сумите.

Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще имат превод по сметките си още днес, 4 септември.

Какво се променя?

Новите правила променят начина, по който се определят началната и крайната дата за изплащане на пенсиите и добавките към тях.

Ако 7-о и/или 20-о число на месеца се падне в неработен ден, изплащането съответно ще започва или ще приключва в предходния работен ден.

Досега при почивен или празничен ден плащането се отлагаше за началото или края на следващия работен ден.

Целта на промяната е да не се допуска забавяне на средствата заради почивни дни и пенсионерите да получават парите си навреме.

Кога са обезщетенията за безработица?

През септември обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 септември.

Информацията за всички плащания, които НОИ извършва, се актуализира всеки месец и е достъпна в рубриката „Календар на плащанията“ на сайта на института.

За промяната в наредбата социалното министерство съобщи още през април. Тогава от ведомството посочиха, че целта е да се гарантира навременното изплащане на пенсиите и да се създаде по-голяма сигурност за българските пенсионери.