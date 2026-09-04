Полицията стяга обръча по пътищата, над 700 екипа излизат само днес

Мащабна полицейска операция започва по основните пътища заради очаквания тежък трафик през трите почивни дни. Само днес над 700 екипа ще контролират движението, като по магистралите и ключовите направления ще има и необозначени полицейски автомобили. В определени часове се спират и камионите над 12 тона, а край Симитли е въведено реверсивно движение. Най-силният поток се очаква в понеделник, когато хиляди автомобили ще поемат обратно към големите градове.

Полицията очаква най-тежкия ден в понеделник

„Очакваме да е интензивен трафикът поради сливането на почивните дни, така че сме подсигурили доста засилено полицейско присъствие и в днешния ден, и в утрешния, а най-силно очакваме да е движението в понеделник“, предупреди пред Нова телевизия гл. инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ - ГДНП.

Най-сериозно натоварване се очаква по автомагистрала „Тракия“ и по направлението към Гърция. През летните месеци традиционно най-тежки са били участъците около Симитли и Кресненското дефиле, където при силен поток бързо се образуват колони.

Към Гърция - две ленти, но и алтернативен маршрут

В района на Симитли днес движението ще бъде организирано с две ленти в посока Гърция и една към София. В понеделник схемата ще бъде обърната, така че две ленти да поемат автомобилите, които се връщат към столицата.

От „Пътна полиция“ призовават шофьорите да използват и двете ленти, когато това е разрешено, за да не се създават допълнителни задръствания. Като алтернатива за пътуващите към Гърция Близнаков посочи маршрута през Гоце Делчев и ГКПП „Илинден“, който може да осигури по-спокойно преминаване при силно натоварване по основното направление.

Тировете ще бъдат спирани в пиковите часове

Допълнителни ограничения въвежда и Агенция „Пътна инфраструктура“. Днес тежкотоварните автомобили ще бъдат спирани в определени участъци между 15:00 и 20:00 часа, а утре ограниченията ще действат преди обяд. В понеделник те отново ще бъдат въведени по трите основни автомагистрали и в района на Кресненското дефиле.

Целта е тежките камиони да не затрудняват допълнително движението в часовете, когато потокът от леки автомобили е най-силен. Ограниченията ще се съчетават с реверсивната организация около Симитли и засиленото полицейско присъствие.

Необозначени коли ще следят нарушителите

Контролът няма да се извършва само от видимите патрули. По основните пътища ще се движат и необозначени полицейски автомобили, които ще следят за опасно шофиране и нарушения.

„Изключително много залагаме на този контрол. Ефективен е и навсякъде по основните пътни направления ще се движат и необозначени полицейски автомобили“, заяви Близнаков.

Над 1200 глоби на чужденци за месец

„Пътна полиция“ продължава и съвместната работа с Националното тол управление, за да могат санкциите на чуждестранни водачи, преминаващи транзитно през България, да бъдат връчвани и плащани на място.

Само през последния месец са връчени и заплатени над 1200 електронни фиша за превишена скорост на чуждестранни граждани. Общата стойност на глобите надхвърля 50 000 евро.