Голямата промяна на пътя: Един патрул ще проверява всичко
КАТ може да получи достъп до данни за тахографи, претоварване, тол такси и други нарушения в реално време
Следете всички новини, анализи и коментари за Пътна Полиция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
КАТ може да получи достъп до данни за тахографи, претоварване, тол такси и други нарушения в реално време
Само за час 1277 автомобила минаха през тол камерата преди Кресна, а полицията остава в пълна готовност за празничния поток
Необозначени автомобили ще следят нарушителите, а тежките камиони ще бъдат спирани в най-натоварените часове
За шест дни са проверени над 400 камиона, а нарушенията включват претоварване и шофиране след употреба на алкохол
Необозначени автомобили следят нарушителите, а опасните коли се спират веднага от движение
Ударил се челно в градски автобус
Масови проверки на пътя
Камионът е спрян от движение, а на шофьора е наложена глоба от 255 евро
Инцидентът стана по пътя Добрич – Варна. Движението беше временно спряно
По данни на "Пътна полиция" водачът навлязъл в аварийната лента и опитал да засече камион с влекач
Новите правила важат еднакво за местни жители и чужденци
След катастрофата в Горна Оряховица полицията отчита 36 акта за непълнолетни шофьори само за година
Пътна полиция следи и за незаконни гонки, като вече са локализирани няколко рискови места в областта
Засилени проверки на пътя
Ст. комисар Илия Тупаров предупреди шофьорите да не тръгват на път уморени или в лошо здравословно състояние
В Бургаска област вече проверяват мощните автомобили, натрупаните фишове и несъответствията между доходи и стандарт
На място има екипи на пътна полиция, които регулират движението
Камионите над 12 тона ще бъдат спирани по ключови магистрали, а около 490 000 коли се очаква да напуснат София
Над 600 екипа на пътя, ограничения по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“
Чакат ги и страшните листовки