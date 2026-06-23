Можело, значи! Гърция удря джигитите със солени глоби: До 8000 евро

Гърция затяга сериозно контрола по пътищата и вече прилага нов, значително по-строг режим за шофьорите. От началото на 2026 г. в страната действат по-високи глоби, по-дълги срокове за отнемане на книжките и тежки наказания за рецидивистите.

Целта на гръцките власти е да намалят броя на тежките катастрофи и да повишат дисциплината на пътя. Част от новите мерки включват и разширяване на дигиталния контрол чрез интелигентни камери и автоматизирани системи за засичане на нарушения.

Сред най-важните промени е въвеждането на т.нар. система на повторяемост. При всяко следващо нарушение санкциите стават все по-сериозни – както финансово, така и административно, пише vesti.bg.

Така шофьори, които системно нарушават правилата, могат да се окажат с многократно по-високи глоби, дългосрочно отнета книжка, а при тежки случаи дори да бъдат изправени пред съд.

Сред най-често санкционираните нарушения остава превишената скорост. При сериозни нарушения глобите могат да достигнат между 2000 и 8000 евро, особено при опасно шофиране и участие в незаконни гонки.

Използването на мобилен телефон зад волана също ще струва скъпо. Санкцията започва от около 350 евро, а при повторно нарушение може да нарасне значително и да доведе до временно отнемане на свидетелството за управление.

Същата е глобата и за шофиране без поставен предпазен колан или без защитна каска при мотористите.

Особено тежки остават наказанията за употреба на алкохол. Освен глоби над 1200 евро, законът предвижда отнемане на книжката, възможна конфискация на автомобила и съдебна отговорност при по-тежки случаи.

Преминаването на червен светофар или неспазването на знак STOP също попада сред нарушенията с най-сериозни санкции.

От тази година Гърция ускорява и дигитализацията на контрола. В големите градове вече работят смарт камери, които автоматично засичат превишена скорост, използване на телефон и други нарушения. Глобите могат да бъдат издавани по електронен път без присъствието на полицейски екип.

Под специално наблюдение попадат и туристите. Гръцките власти подчертават, че новите правила важат еднакво за местни жители и чужденци.

Особено внимание се обръща на превишената скорост, неправилното паркиране и използването на мобилен телефон зад волана – нарушения, които най-често се допускат от чуждестранни водачи през летния сезон.

С новите мерки Гърция се нарежда сред държавите с най-строги правила за движение в Европа, а посланието към шофьорите е ясно – всяко нарушение вече може да струва много по-скъпо.

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