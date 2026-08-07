Защо 90 000 гумени патета плуваха в река Чикаго? Отговорът ще ви усмихне

Река Чикаго отново пожълтя, след като 90 000 гумени патета бяха пуснати във водата по време на традиционното „Чикагско патешко дерби“ – едно от най-популярните благотворителни събития в САЩ.

Играчките бяха изсипани от камион от едната страна на частично вдигнат мост, след което се понесоха по реката между небостъргачите. Самото „състезание“ продължи около 15 минути, докато организаторите извадиха победителя и второто по скорост пате.

Зад атрактивното зрелище стои благородна кауза – събраните средства са в подкрепа на Специалните олимпийски игри в щата Илинойс, които организират спортни събития за хора с интелектуални затруднения и специални потребности.

Всеки желаещ можеше да „осинови“ гумено пате срещу 10 долара, с които се осигурява обяд за един състезател. Пакет от шест патета струваше 30 долара и финансираше златни медали за един отбор.

Тази година кампанията е събрала над 480 000 долара.

Най-бързото пате донесе на своя спонсор голямата награда – SUV автомобил, а вторият в класирането спечели 2500 долара.

Празничната атмосфера беше допълнена от музика, огромни надуваеми патета, тематични тениски и стотици посетители, които се включиха в инициативата.

Особено емоционален момент настъпи, когато посланичката на събитието и състезателка в Специалните олимпийски игри Беки Кавана вдигна победителското пате пред аплодисментите на хилядите зрители.