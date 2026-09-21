Си Дзинпин отива в САЩ. Ключова среща с Тръмп

Китайският президент Си Цзинпин ще се стреми да допринесе за "стратегическата стабилност" по време на срещата с американския си колега Доналд Тръмп тази седмица в САЩ, заяви днес по време на редовна пресконференция говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун, цитиран от АФП.

"Китай е готов да работи със САЩ, за да обогати съдържанието на конструктивните отношения и за стратегическа стабилност между двете страни, да засили диалога и сътрудничеството, да управлява по подходящ начин споровете, да подобрява непрекъснато благосъстоянието на двата народа и да насърчава мира, стабилността и просперитета в света", допълни говорителят.

Китайският президент Си Цзинпин ще бъде на държавно посещение в САЩ от сряда до петък, потвърди днес китайското външно министерство, пише БНР.

"По покана на президента на САЩ Доналд Джей Тръмп президентът Си Цзинпин ще осъществи държавна визита в САЩ от 23 до 25 септември“, се посочва в изявление на министерството.

Тази визита се смяташе от няколко седмици насам за почти сигурна, но не беше потвърдена от китайска страна, съгласно обичайната официална практика, посочва БТА.

Това ще бъде втората среща между лидерите на двете най-големи икономически сили в света тази година след посещението на Тръмп в Пекин през май, и третата лична среща от завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г.

Лидерите на две държави, ангажирани в ожесточена конкуренция с глобални последици, имат различни възгледи по множество теми: търговия и мита, изкуствен интелект, войните с Иран и в Украйна, Тайван и други, отбелязва АФП.