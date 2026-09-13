Си Цзинпин отправи гореща заплаха към Тръмп. Какво става?

Китай е отправил тежко предупреждение към САЩ броени дни преди планираната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп. Ако Вашингтон одобри нови продажби на оръжие на Тайван преди 24 септември, Пекин възнамерява да отмени срещата на двамата президенти, съобщи Киодо, позовавайки се на няколко източника, запознати с отношенията между двете държави.

Така Тайван отново се превръща в точката, способна да взриви отношенията между двете най-големи икономики в света точно когато те се опитват да договорят търговско примирие. Китайското правителство все още не е обявило официално посещението на Си в САЩ.

Пекин посочи червената линия

Посланието към Вашингтон според източниците е било пределно ясно - Тайван остава „червена линия“, по която Китай не възнамерява да прави отстъпки. Пекин смята самоуправляващия се демократичен остров за част от китайската територия и не изключва използването на сила за установяване на контрол над него.

Си Цзинпин вече предупреди Тръмп за опасността при срещата им в Пекин през май. Тогава китайският президент определи Тайван като най-важния въпрос в двустранните отношения и заяви, че неправилното му управление може да тласне отношенията между Китай и САЩ към „опасно място“. Ройтерс съобщи още тогава, че Тайван и американските оръжейни доставки са били сред най-чувствителните теми в разговорите.

Тръмп на свой ред показа, че гледа на оръжейните продажби и като на инструмент в голямото договаряне с Пекин. След майската среща той заяви, че още не е взел окончателно решение за следваща голяма сделка с Тайван. По-рано американският президент бе определил темата като „много добър коз в преговорите“ с Китай.

Сделка за 11,1 млрд. долара вече разгневи Китай

Напрежението не започва сега. През декември 2025 г. администрацията на Тръмп одобри най-големия досега американски оръжеен пакет за Тайван - на стойност 11,1 млрд. долара. Той включваше реактивни системи HIMARS, артилерия, противотанкови ракети Javelin, дронове и друго оборудване. Пекин реагира остро и обвини Вашингтон, че подкопава мира в Тайванския проток.

Последва и огромна китайска военна демонстрация около острова. В края на 2025 г. Пекин проведе най-мащабните си дотогава учения около Тайван, включително бойни стрелби, симулации на морска блокада и действия срещу цели, въоръжени с американски системи.

САЩ няма официални дипломатически отношения с Тайван, но поддържа тесни неофициални връзки с него. Законът за отношенията с Тайван от 1979 г. предвижда Съединените щати да предоставят на острова отбранителни средства, необходими за поддържане на достатъчен капацитет за самоотбрана.

Тръмп държи много на срещата

За Белия дом евентуален отказ на Си би бил сериозен дипломатически удар. Самият Тръмп вече публично обяви, че китайският президент ще пристигне на 24 септември и че в негова чест ще има държавна вечеря. Американският президент говори за визитата като за важен момент в отношенията с Пекин.

Киодо отбелязва, че Тръмп придава особено значение на срещата и очевидно би искал да покаже дипломатически резултат непосредствено преди междинните избори за Конгрес през ноември. В същото време натискът върху Белия дом расте и във вътрешнополитически план, като високите цени и инфлацията остават сред големите тревоги на американските избиратели.

Интересен детайл е, че още през юни източници на „Саут Чайна морнинг пост“ твърдяха, че Вашингтон умишлено избягва нови чувствителни действия около Тайван преди септемврийската визита на Си. Според публикацията в американската администрация е имало опасения, че нови оръжейни продажби или директен контакт на Тръмп с тайванския лидер Лай Цинде могат да провалят срещата.

На масата са милиарди и ново търговско примирие

Залогът далеч не се изчерпва с Тайван. САЩ и Китай подготвят споразумение за взаимно намаляване на митата върху стоки за по 30 млрд. долара от всяка страна. Китайското министерство на търговията потвърди тази седмица, че преговарящите се стремят да постигнат договореност възможно най-скоро. Асошиейтед прес посочва, че именно срещата на 24 септември се разглежда като естествен момент за политическо затвърждаване на евентуалния компромис.

Двете страни се опитват да стабилизират отношенията си след тежката тарифна война. През май Тръмп и Си се договориха да бъде създаден американско-китайски Съвет по търговията, както и паралелна структура за инвестициите. Сега разговорите за ограничени тарифни отстъпки са част от подготовката на новата среща.

Иран влиза в големия пазарлък

Втората взривоопасна тема е войната срещу Иран. Китай остава ключов икономически партньор на Техеран, а американската администрация настоява Пекин да ограничи икономическите връзки с Ислямската република. Киодо посочва Иран като една от възможните централни теми в разговорите между Тръмп и Си.

Връзките между Китай и Иран обаче са дълбоки. Разследване на Ройтерс тази седмица описа сложна схема, чрез която ирански петрол е бил използван за финансиране на китайски стоки за милиарди долари въпреки американските санкции. Това допълнително усложнява опитите на Вашингтон да убеди Пекин да изолира Техеран.

AI се превърна в още един фронт между гигантите

На масата вероятно ще попадне и изкуственият интелект. Само дни преди срещата САЩ и Китай подготвят първия си специализиран двустранен диалог за безопасността на AI. Сред обсъжданите идеи са механизми за наблюдение на кибератаки, извършвани чрез изкуствен интелект, и обмен на информация между водещи лаборатории от двете страни.

Темата също е заредена с напрежение. Вашингтон обвини шест китайски AI компании, включително DeepSeek, Moonshot AI и Alibaba, че копират американски технологии чрез мащабна „дестилация“ на модели. Китай отхвърли обвиненията и обвини САЩ, че се опитва да ограничи китайската конкуренция.

Всичко това превръща 24 септември в потенциално една от най-важните дипломатически дати на годината - ако срещата изобщо се състои. Пекин вече е показал къде минава границата му. Сега ходът е на Вашингтон - а една нова оръжейна сделка с Тайван може да се окаже достатъчна, за да остави празен стола на Си в Белия дом.