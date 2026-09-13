Катастрофа за Мерц. Германците масово му показаха вратата

Фридрих Мерц получи един от най-тежките удари от общественото мнение, откакто оглави Германия. Огромно мнозинство от германците - 78% - вече не смятат, че той е подходящият човек за канцлерския пост. Само 14% продължават да застават зад него, а още 8% не могат или не искат да дадат отговор. Данните са от онлайн проучване на института „Инса“, направено по поръчка на „Билд“, и показват, че кризата на доверие към Мерц вече далеч не е временен спад.

Проблемът вече е и вътре в ХДС

Най-болезнената част за канцлера е, че сривът не идва само от политическите му противници. Дори сред избирателите на ХДС и баварския ХСС отрицателните оценки преобладават.

58% от симпатизантите на двата съюзнически блока смятат, че Мерц вече не е правилният човек за канцлер, докато едва 36% са на обратното мнение. Това превръща проучването в далеч по-сериозен сигнал от обичайното недоволство сред опозиционно настроените избиратели.

Според „Инса“ спадът върви трайно надолу още от средата на миналата година. Тогава над 30% от анкетираните са били доволни от работата му. Сега положителната оценка вече е повече от два пъти по-ниска.

Изборният шок засили натиска

Лошите числа идват в особено неприятен момент за Мерц. Само дни по-рано ХДС понесе тежък удар на изборите в Саксония-Анхалт, където „Алтернатива за Германия“ постигна исторически резултат и засили напрежението вътре в управляващия лагер. Ройтерс описа ситуацията като сериозно предизвикателство пред реформаторската програма на канцлера, а самият Мерц вече призна, че правителството има проблем да убеждава хората в смисъла на своите решения.

Натискът върху него се засилва и заради икономическите проблеми, високите разходи за живот и усещането сред част от германците, че обещаните реформи не носят достатъчно бърз резултат.

В германските медии вече открито се обсъжда дали канцлерът не се превръща в проблем за собствената си партия. След поражението в Саксония-Анхалт дори се появиха спекулации дали Мерц може да бъде сменен, макар ръководството на ХДС публично да застана зад него.

И Клингбайл потъва, но Мерц е по-зле

Кризата на доверие не засяга само канцлера. Съпредседателят на Германската социалдемократическа партия Ларс Клингбайл също получава предимно отрицателни оценки.

51% от участниците в проучването не го смятат за подходящ лидер на ГСДП, а 24% дават положителен отговор. Останалите 25% не са заели позиция. Разликата е съществена - Клингбайл също има проблем, но резултатите на Мерц са значително по-тежки.

Това показва по-широко недоволство от управляващата коалиция между ХДС/ХСС и социалдемократите, а не просто лична неприязън към един политик.

Пукнатина и в „санитарния кордон“ срещу АзГ

Още една част от проучването може да разтревожи традиционните германски партии. 46% от анкетираните вече не смятат т.нар. санитарен кордон срещу „Алтернатива за Германия“ за подходящ.

Този принцип означава останалите основни партии да отказват политическо сътрудничество с АзГ независимо от изборния й резултат. Само 34% от участниците в проучването продължават да подкрепят тази линия, а 20% не дават отговор.

Това е особено чувствително след успеха на АзГ в Саксония-Анхалт. Мерц продължава категорично да отхвърля сътрудничество с партията и само преди дни я обвини, че обслужва руските интереси и следва опасна миграционна политика. В същото време той остава скептичен към идеята АзГ да бъде забранена, като твърди, че политическата борба трябва да се води чрез връщане на избирателите към центъра, а не чрез съдебна забрана.

Канцлерът е притиснат от всички страни

Така Мерц се оказва в изключително неудобна позиция. От едната страна е АзГ, която продължава да печели политическа територия. От другата са собствените избиратели на ХДС и ХСС, сред които доверието към канцлера вече е сериозно разклатено.

А над всичко стоят цифрите - 78% срещу него и само 14% в негова подкрепа.

Подобно съотношение трудно може да бъде обяснено с моментно раздразнение или с един неуспешен избор. То вече изглежда като дълбока криза на политическо доверие, която Мерц трябва да преодолее, ако иска да запази лидерската си тежест в ХДС и способността си да управлява страната.