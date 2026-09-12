Лошите момчета: Бивш агент на ЩАЗИ разпали страстите в Геурмания
След историческия успех на крайнодясната партия в Саксония-Анхалт изплуваха спорни биографии на част от новите ѝ депутати
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След историческия успех на крайнодясната партия в Саксония-Анхалт изплуваха спорни биографии на част от новите ѝ депутати
Американският президент свърза възхода на партията с недоволството от германската миграционна политика и обяви: „Няма да търпят повече“
Блумбърг вижда обща тенденция в Германия, Франция и Италия - партии и лидери настояват за по-прагматичен курс към Русия
„Най-опасният човек“ превърна корица в реклама и поведе АзГ към историческа победа
Санитарният кордон оцеля, но сложната аритметика в парламента може да хвърли Саксония-Анхалт в политическа безизходица
Алтернатива за Германия води с 40% в Саксония-Анхалт и дори се доближава до безпрецедентно абсолютно мнозинство
Улрих Зигмунд иска задължителна работа за търсещите убежище, докато партията му почти удвоява резултата си отпреди пет години
Бившият канцлер предупреждава, че демокрацията отново трябва да бъде защитавана
Левите вече са начело с 22 процента, докато консерваторите и крайната десница делят второто място
Хиляди излязоха по улиците срещу миграцията и скъпия живот, кампанията започна с трусове
АзГ удари рекордните 28%, а ХДС/ХСС изостана със седем пункта в новото проучване сред германците
Борис Писториус настоя секретната информация да не попада в „неправилните ръце“, ако АзГ някога стигне до властта
Германските медии описват напрежение в консервативния лагер, докато икономиката буксува, а крайната десница расте
Новите данни показват срив при социалдемократите и разклащане на властта
„Алтернатива за Германия“ излиза начело в ново проучване и разклаща властта
За пръв път от месеци консерваторите настигат крайната десница
Социалдемократи и християндемократи спряха устрема на крайнодесните
Алтернатива за Германия води с 26% дял от общественото мнение
Стана ясно кога ще се гласува втори път за канцлер