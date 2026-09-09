Тръмп с мощна подкрепа за Алтернатива за Германия

Доналд Тръмп отправи изключително силно и позитивно послание към „Алтернатива за Германия“ (АзГ) след историческата й изборна победа в Саксония-Анхалт. Американският президент приветства резултата като знак, че германското популистко движение „е във възход“, и директно свърза успеха му с недоволството от миграционната политика на страната.

АзГ спечели 43,8 процента от гласовете - най-силния си резултат на провинциални избори досега - и получи 39 от общо 83 места в местния парламент.

Тръмп дори създаде собствен германски вариант на знаменития си лозунг MAGA - „MGGA!!!“, очевидна препратка към „Make Germany Great Again“.

„Уау! Наистина голяма нощ“

Реакцията на Тръмп беше далеч повече от формално поздравление. „Уау! Популистката партия в Германия току-що имаше наистина голяма нощ“, написа той в Трут Соушъл след изборите в неделя.

Американският президент не назова директно АзГ, но не остави никакво съмнение коя политическа сила има предвид. Той обясни възхода й с натрупаното недоволство от германската политика по миграцията, която определи като пагубна за страната.

Те са във възход

Най-силната част от посланието дойде след това. По думите на Тръмп германските избиратели и привържениците на АзГ вече са се уморили от „абсолютно ужасните имиграционни правила и регулации“, които според него са нанесли сериозни вреди на Германия.

„ТЕ СА ВЪВ ВЪЗХОД И НЯМА ДА ТЪРПЯТ ПОВЕЧЕ“, написа президентът с главни букви. Формулировката превръща публикацията му не просто в поздравление за една регионална победа, а в политическо одобрение на посоката, в която АзГ набира сила.

И нов лозунг - MGGA

Финалът беше типично в стила на Тръмп. Той завърши публикацията с „MGGA!!!“ - очевидна игра с прочутото MAGA, „Make America Great Again“.

В германския вариант посланието означава „Make Germany Great Again“ - „Да направим Германия отново велика“. ДПА и германски медии също разчетоха абревиатурата именно по този начин. Така президентът на САЩ на практика пренесе един от най-разпознаваемите символи на собственото си политическо движение към успеха на германската партия.

Почти 44 процента - резултат, който разтърси Германия

Причината за възторжената реакция е мащабът на победата. АзГ получи 43,8 процента от гласовете в Саксония-Анхалт, докато Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц остана далеч назад със 17,2 процента.

АзГ спечели 39 от 83 депутатски места и остана само на няколко мандата от самостоятелно мнозинство. Това постави партията в безпрецедентно силна позиция при опитите за съставяне на провинциално управление. Левият Съюз „Сара Вагенкнехт“ вече даде знак, че е готов да разговаря и с АзГ, въпреки традиционната изолация на партията от останалите големи политически сили.

Тръмп следеше победата още в изборната нощ

Интересът на американския президент не започна с поздравлението. Още в изборната нощ Тръмп публикува в Трут Соушъл изображение с прогнозните резултати от Саксония-Анхалт, на което убедителната преднина на АзГ се виждаше ясно.

Тогава той не добави коментар. Два дни по-късно обаче вече даде недвусмислена оценка - за него резултатът е доказателство, че политическото движение зад АзГ набира скорост и германците отхвърлят досегашния курс по миграцията.

Вашингтон и АзГ стават все по-близки

Топлото отношение на Тръмп не е изолиран жест. След завръщането му в Белия дом през януари 2025 г. контактите между представители на американската администрация и АзГ станаха значително по-видими.

Съпредседателката на партията Алис Вайдел открито е посочвала Тръмп като политически пример, а представители на АзГ присъстваха във Вашингтон около встъпването му в длъжност. Още през февруари 2025 г. американският вицепрезидент Джей Ди Ванс проведе среща с Вайдел по време на Мюнхенската конференция по сигурността. Двамата разговаряха за войната в Украйна, германската вътрешна политика и свободата на словото.

Ванс атакува „защитната стена“ около партията

Самата среща предизвика силен политически отзвук в Германия. Ванс публично постави под съмнение политиката на т.нар. защитна стена - отказа на традиционните германски партии да сътрудничат с АзГ.

Американският вицепрезидент предупреди, че демокрацията не може да функционира чрез изолиране на политически сили, зад които стоят милиони избиратели. Изказването му предизвика остра реакция сред германски политици, но едновременно с това показа, че новата администрация във Вашингтон гледа по съвсем различен начин на възхода на АзГ.

Миграцията свързва политическите послания

Най-ясната пресечна точка между Тръмп и АзГ остава миграционната политика. Американският президент превърна ограниченията върху нелегалната миграция и депортациите в една от водещите теми на втория си мандат, а германската партия изгради значителна част от политическия си възход върху настояването за много по-твърд курс.

Именно миграцията Тръмп постави в центъра и на обяснението си за резултата в Саксония-Анхалт. По този начин той представи изборния успех не като изолиран регионален феномен, а като част от по-широка политическа промяна.

Победата вече променя политическата сметка в Берлин

Резултатът в Саксония-Анхалт е удар и за канцлера Фридрих Мерц. Християндемократите управляваха провинцията от 2002 г., но сега останаха далеч зад АзГ. Победата на партията вече засилва напрежението около икономическата и социалната политика на правителството в Берлин и отваря нов дебат докога традиционната „защитна стена“ срещу АзГ може да бъде запазена.

Точно в този момент Тръмп застана публично на страната на победителите. „Уау“, „те са във възход“, „няма да търпят повече“ и накрая „MGGA!!!“ - малко думи, но необичайно силен политически сигнал от Белия дом към Германия. И след резултат от почти 44 процента посланието вече не е насочено към малка протестна сила, а към партия, която спечели убедително избори в една от германските провинции и претендира за реална власт.