Джей Ди Ванс обяви голям обрат за Ормуз

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс направи силно разграничение за шестмесечния конфликт с Иран - според него случващото се вече не трябва да бъде наричано „война“. „Аз не бих нарекъл това война. В момента няма престрелки“, заяви той на пресконференция в Белия дом, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

Ванс едновременно обяви, че преминаването през стратегическия Ормузки проток почти се е върнало към нивата отпреди конфликта. Той обаче отказа да посочи дата, на която Вашингтон очаква окончателно прекратяване на бойните действия.

Думите идват само дни след нови американски удари

Изявлението на Ванс е особено силно на фона на факта, че американските военни нанесоха нови удари по ирански цели през последните дни. При последната сериозна ескалация Вашингтон атакува обекти край Ормузкия проток, след като обвини Техеран в опит за поставяне на морски мини и в ракетни удари срещу американски сили. Тръмп определи действията като „оправдани“ и предупреди Иран да не отвръща с нова атака.

Иран твърди, че при една от американските атаки са загинали четирима души, присъствали на сватба. Ванс постави под съмнение информацията, разпространена от Техеран.

„Иранските държавни медии не са отразявали особено надеждно какво се е случило в този конфликт досега, така че съм изключително скептичен по този въпрос“, каза американският вицепрезидент.

Той уточни, че Вашингтон все пак провежда „задълбочено разследване“ на случая.

Никаква дата за край

Ванс отказа да даде конкретен срок за приключване на конфликта. Това е чувствителен въпрос за Белия дом, след като още при началото му Доналд Тръмп говореше за период от няколко седмици, а бойните действия вече навлязоха в седмия месец.

Според Ройтерс Ванс е обвързал възможността за нови разговори с поведението на Техеран. Вашингтон не възнамерява да преговаря, докато Иран продължава да атакува търговски кораби в Ормузкия проток.

Самият Тръмп също заяви през последните дни, че новата американска военна кампания няма да продължи дълго, но едновременно остави открита възможността за допълнителни удари, ако Иран предприеме нови действия.

Според „Уолстрийт джърнъл“ в Белия дом се обсъжда и вариант Тръмп официално да обяви края на конфликта, макар американските сили да продължават да поддържат значително военно присъствие в региона.

Ванс обяви голям обрат в Ормуз

Най-категоричната част от изявлението на американския вицепрезидент беше свързана с корабоплаването през Ормузкия проток - един от най-важните енергийни коридори в света.

„Ако се върнете три месеца назад, що се отнася до петрола и газа, които излизаха от Ормузкия проток заради иранските заплахи, почти нямаше нищо. Сега почти сме се върнали към положението отпреди конфликта“, заяви Ванс.

Американският министър на енергетиката Крис Райт съобщи тази седмица, че само за един ден през протока са преминали 17 млн. барела петрол - най-високото отчетено количество след срива на трафика заради конфликта.

Тръмп отиде още по-далеч в оценката си. „Имаме голям контрол над Ормузкия проток. Прекарваме по 30-40 кораба на нощ“, заяви президентът в интервю за британската GB News.

Той публикува в Трут соушъл и графика, според която петролният поток е достигнал около 18 млн. барела дневно при приблизително 20 млн. преди началото на бойните действия.

Но данните за корабите остават далеч от нормалното

При физическия брой на преминаващите кораби картината остава по-сложна. Данни на Kpler, цитирани от Ройтерс, показаха, че в началото на седмицата през протока са преминавали едва по няколко кораба дневно, като в понеделник са отчетени само пет. В статистиката обаче не влизат плавателни съдове с изключени транспондери.

Преди блокирането на протока трафикът беше многократно по-висок. Анализът на Франс прес, базиран също на данни на Kpler, показва средно около 95 преминаващи кораба дневно през февруари. След блокадата от Техеран през март броят им се срина до около 10.

Последвалото споразумение между Вашингтон и Техеран за мирни разговори временно увеличи потока до приблизително 36 кораба дневно, преди новите сблъсъци през юли и август отново да го свалят.

Петролът показва колко крехко остава спокойствието

Независимо от оптимистичния тон на Ванс, петролните пазари реагират чувствително на всяка нова размяна на удари. В началото на септември американските атаки срещу Иран изстреляха суровия петрол с над 4 долара за барел само за една сесия.

Към 4 септември сортът Брент достигна около 96 долара за барел и върви към най-силното си седмично поскъпване от средата на юли. Причината отново е страхът от ново нарушаване на доставките през Ормузкия проток.

Шест месеца конфликт тежат и политически

Продължителността на кризата вече има значение и за вътрешната политика на САЩ. Според Ройтерс конфликтът е оказал натиск върху рейтинга на Доналд Тръмп, а повишаването на цените на горивата се превръща в чувствителна тема преди изборите за Конгрес през ноември.

Вашингтон продължава да държи значителни военни сили в Близкия изток. По данни, цитирани от Ройтерс, американското присъствие надхвърля 50 000 военнослужещи, а в региона са съсредоточени близо 20 военни кораба.