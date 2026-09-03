Тръмп отвори вратата за нова среща с Путин, но има условие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов за нова среща с Владимир Путин, но иска тя да се състои едва когато има реална готовност за мирно споразумение за Украйна. Американският лидер заяви пред репортери в Белия дом, че би могъл да организира разговор с руския президент практически веднага. Според Тръмп обаче моментът за подобна среща трябва да настъпи, когато войната вече върви към своя край. Той отново посочи тежките лични отношения между Путин и украинския президент Володимир Зеленски като една от пречките пред сделката.

Среща, когато има шанс за мир

Тръмп отговори на въпрос дали има надежда за нова среща на върха с Путин в близко бъдеще. Той даде да се разбере, че според него проблемът не е в това дали руският лидер би се съгласил на разговор, а дали подобна среща ще бъде проведена в подходящия момент.

„Той би го направил, ако аз го поискам. Но аз искам да го направя, когато сме готови да сключим мирно споразумение. Искам да имаме добри отношения с Русия, с Украйна, с всички. Би било чудесно за бизнеса. Русия има огромна територия и много ценна земя. Много добри неща се случват там. Но не, бихме могли да го направим - обзалагам се, че бих могъл да го направя веднага. Искам да го направя, когато тази война е към своя край. И мисля, че така ще бъде“, каза Тръмп.

Американският президент повтори, че иска войната да приключи, но отново обърна внимание на отношенията между Путин и Зеленски. По думите му между двамата съществува „огромна вражда“, която усложнява опитите за постигане на споразумение.

Тръмп заговори и за бизнеса с Русия

В изявлението си Тръмп постави необичайно силен акцент и върху икономическата страна на бъдещите отношения с Москва. Той заяви, че би искал САЩ да имат добри отношения с Русия и подчерта, че това би било „чудесно за бизнеса“.

Американският президент специално посочи огромната територия на Русия и нейните „много ценни земи“. Това е един от редките случаи, в които Тръмп толкова пряко обвързва перспективата за нормализиране на отношенията с Москва с конкретни икономически възможности.

От Москва идват далеч по-твърди думи

Изявлението на Тръмп идва само дни след като Путин отново зае твърда позиция към Киев. На 1 септември руският президент заяви, че Москва няма да преговаря с украинското ръководство, което той нарече „терористи“, и същевременно обяви, че Русия продължава да напредва на бойното поле.

В същото време каналите между Москва и Вашингтон не са напълно затворени. Кремъл потвърди, че през август директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е разговарял с представители на руските специални служби при посещение в Москва, макар да не се е срещал лично с Путин.

На 1 септември помощникът на Кремъл Юрий Ушаков съобщи и че е била обсъждана възможността Путин, Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин да проведат тристранна среща по време на форума на АТИС през ноември. Засега подобна среща не е официално обявена.