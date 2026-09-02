Измамата на годината: Booking.com даде „Даунинг стрийт“ 10 под наем

Скандален пропуск в сигурността на Booking.com разкри британската потребителска организация Which?, която успя да създаде фалшива обява за един от най-известните адреси във Великобритания – „Даунинг стрийт“ 10, официалната резиденция на британския премиер.

Хора от организацията публикували обява за „апартамент с една спалня в сърцето на Лондон“, използвайки снимки на емблематичната черна врата на „Даунинг стрийт“ 10 и посочвайки истинския адрес на премиерската резиденция.

В описанието мястото било представено като „първокласна локация в центъра на града“.

Още по-абсурдното е, че Which? успяла да остави и фалшив отзив, в който се твърдяло, че гостите са прекарали време с прочутия котарак Лари – официалния „ловец на мишки“ на „Даунинг стрийт“.

„Беше невероятно, че Booking.com ни позволи да отседнем на „Даунинг стрийт“ 10 – домът на британския премиер!“, гласял отзивът.

14 души поискаха да резервират премиерския адрес

Обявата била качена на 18 юни. В рамките на 20-минутния период, през който Which? позволила на потребители да поискат резервация, 14 души проявили интерес.

Единствено заявката на човек, за когото било известно, че е от Which?, била приета.

Експериментът обаче разкрил и друг сериозен проблем.

Чрез системата на Booking.com представителят на Which? получил съобщение с молба да последва външен линк и да потвърди данните си за плащане – практика, която платформите за резервации обикновено блокират именно за да предпазят клиентите от измами.

В този случай обаче Booking.com не маркирала и не премахнала линка.

Два месеца платформата не забелязала измамата

Според Which? обявата е останала в системата близо два месеца, въпреки очевидните признаци, че е фалшива. Тя е била премахната едва на 27 август.

Booking.com обаче оспори извода, че експериментът показва реалната ефективност на системите ѝ.

„Този ограничен тест не е истинско отражение на опита с милиони обяви или отзиви, публикувани на нашата платформа“, заяви говорител на компанията пред BBC.

От Booking.com уточниха, че фалшивата обява не е била постоянно активна през двата месеца. Потребителите са могли да я видят и да поискат резервация само в краткия 20-минутен период, отворен от Which? за целите на експеримента.

Според компанията именно затова част от автоматичните ѝ системи за предотвратяване на измами не са били задействани, за да премахнат напълно затворената обява.

От платформата посочиха още, че използват различни проверки и механизми за верификация, както и технологии с изкуствен интелект, които помагат за откриването и премахването на повечето фалшиви обяви в рамките на 24 часа.

„Системите им са негодни“

Тези обяснения обаче не убедили Which?.

„Ако така наречените сложни AI системи на Booking.com не могат да разберат, че „Даунинг стрийт“ 10 не е ваканционен имот, не е чудно, че измамниците могат толкова лесно да използват платформата“, заяви редакторът на Which? Travel Рори Боланд.

По думите му резултатите от експеримента показват, че проверките на платформата са „негодни за целта“.

„Би било смешно, че успяхме да обявим за отдаване под наем най-известния адрес във Великобритания, ако последиците за туристите не бяха толкова тежки“, каза Боланд.

Той предупреди, че клиентите рискуват да загубят хиляди паунди заради фалшиви обяви и фишинг линкове.

Това не е първият случай, в който Booking.com е критикувана заради мерките си за сигурност и обслужването на клиентите.

Натиск за по-бързо премахване на фалшивите обяви

Which? настоява да бъдат предприети допълнителни мерки, които да задължат платформите за резервации по-бързо да премахват измамни обяви.

Организацията посочва и британския Закон за онлайн безопасността (Online Safety Act), който задължава платформите, установили незаконно съдържание, включително измамни материали, да предприемат действия за премахването му.

Which? призовава Ofcom – регулатора, който следи за спазването на закона – да използва правомощията си срещу онлайн платформи, които според организацията оставят потребителите изложени на риск от измами.

От Ofcom заявиха, че когато платформите разберат за незаконно съдържание, съществуват законови задължения то да бъде премахнато бързо.

От Booking.com от своя страна посочиха, че измамите засягат множество индустрии и че 80% от британците смятат, че измамите стават все по-сложни. Компанията заяви, че продължава да укрепва защитата си срещу подобни атаки.