Сребърна сензация в Дания: Викингско съкровище се показа от една градина

Една обикновена градина в Дания се оказа капсула на времето. Жител на страната откри там огромно сребърно съкровище от епохата на викингите, което археолозите определят като най-голямата подобна находка, откривана досега в Дания.

Съкровището тежи впечатляващите 18,5 килограма и включва повече от 700 сребърни предмета – слитъци, бижута, монети и малък чук, свързван с Тор, бога на гръмотевиците и мълниите в скандинавската митология.

Предполага се, че богатството е било скрито в глинен съд някъде през X век. Защо собственикът му е решил да го зарови и никога не се е върнал за него, остава загадка.

Сребро от три краища на света

Сред находките има предмети, които показват колко далеч са достигали търговските връзки на викингите.

Археолозите са открили арабски дирхами и англосаксонски монети, които свидетелстват за контакти между Дания и Англия, континентална Европа и ислямския свят.

Един от най-интригуващите предмети е сребърен свитък с рунически надпис. Подобни находки дават на учените възможност да надникнат не само в света на викингските воини, но и в този на търговците, богатството и икономическите отношения.

Торбен Сарау, археолог и ръководител на отдел „Културно наследство“ в музея „Нордюске“, определя находката като изключително рядка възможност да се проучи как викингите са натрупвали, съхранявали и управлявали богатството си.

Рекордът вече е счупен

Размерът на откритието е още по-впечатляващ на фона на досегашния рекорд.

Предишното най-голямо викингско съкровище в Дания – известно като съкровището от Терслев – тежи 6,5 килограма и е открито през 2011 г.

Новата находка е почти три пъти по-тежка.

Съкровището остава за държавата

Според датското законодателство ценната находка принадлежи на държавата. Тя ще бъде оценена от Националния музей на Дания.

Човекът, който я е открил, няма да остане с празни ръце. Той ще получи възнаграждение, определено според материалната стойност на среброто, както и допълнителна сума за самото археологическо откритие.

А въпросът как 18,5 килограма сребро са се озовали заровени в земята преди повече от хилядолетие тепърва ще бъде разплитан от археолозите.